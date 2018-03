Heidelberg. (rnz) Zu einem Wasserrohrbruch ist es am Donnerstagmorgen in der Wilhelmsfelder Straße gekommen, wie die Stadtwerke Heidelberg mitteilen. Man arbeite unter Hochdruck an dessen Beseitigung.

Am Morgen gegen 8 Uhr wurde das Wasser bei rund 30 Häusern zwischen den Hausnummern 34 und 103 abgestellt. Die ursprünglich geplante Wiederinbetriebnahme um 17 Uhr könne jedoch nach Angaben der Stadtwerke nicht eingehalten werden, die Arbeiten werden voraussichtlich bis in den späten Abend dauern. Im Bereich der Baustelle ist die Straße halbseitig befahrbar.