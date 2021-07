Heidelberg. (jul) Warum ist der Poller an der Alten Brücke nicht in Betrieb?

In Zeiten, in denen Poser vermehrt durch die Stadt rasen, in denen die Gefahr des Terrorismus nicht gebannt ist und in denen die Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern doch eigentlich großgeschrieben wird, wundert sich RNZ-Leser Oliver Sauer, warum der Poller an der Alten Brücke nicht dauerhaft ausgefahren ist. Mit seiner Hilfe könnte man schließlich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Der ausfahrbare Poller auf der Neuenheimer Seite der Alten Brücke ist derzeit tatsächlich außer Betrieb, wie die Stadtverwaltung bestätigt. "Seine Reparatur wird längere Zeit in Anspruch nehmen", teilt sie auf Nachfrage der RNZ mit. Nach einer Prüfung durch das Amt für Verkehrsmanagement und eine beauftragte externe Fachfirma könne der Schaden nicht kurzfristig behoben werden. Der Grund: Die sogenannte Induktionsschleife im Boden ist defekt. Dass der Poller von Kopfsteinpflaster umgeben ist, erschwere seine Instandsetzung zusätzlich und mache die Reparatur, beziehungsweise den Austausch der Schleife, aufwendig, heißt es aus dem Rathaus. Es müsse daher mit einem längeren Ausfall des Pollers gerechnet werden – wann er wieder funktioniert, lasse sich derzeit noch nicht so genau sagen. Für die Zeit des Ausfalls weise die Stadt mit zusätzlichen Schildern auf das Durchfahrtverbot hin.