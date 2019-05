Sein Haus ist für ihn wie "ein Geschenk Gottes": Künstler Herbert A. Jung hat sein Atelier in einem der Pavillons neben dem Palais Nebel in der Semmelsgasse. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Wenn er seine Anfänge als Künstler beschreiben soll, greift Herbert A. Jung auf einen großen Kieselstein zurück. Vor etwa 40 Jahren fand er diesen in Schottland und stellte ihn auf ein Podest. "Damit habe ich ihn zu Kunst erklärt", schmunzelt er.

Damals war der Heidelberger Künstler Chemiker bei Exxon Chemical in Brüssel, das heißt, er hatte seine 1967 begonnene Arbeit in Forschung und Lösungsmitteltechnologie schon längst zu einer im Technischen Marketing weiterentwickelt und verhandelte später internationale Viele-Millionen-Verträge mit Partnerfirmen.

"Chemie ist so weit weg", sagt Jung heute, "das ist kein Teil mehr von mir." Dabei habe die Arbeit sogar Spaß gemacht, weil die wissenschaftliche Chemie sehr kreativ sein könne. Das Studium hatte sich einfach ergeben, vielleicht, weil Jungs Vater Chemieingenieur war. "Damals, erst zehn Jahre nach Kriegsende, hat man sich nicht wie die heutige Jugend so viel Gedanken gemacht, was man studieren soll."

Mit seinen Zufallsfunden ging es in Brüssel weiter. Korallenteile, Steine, Glas, Metallabfall - die Form stach Jung ins Auge, manchmal erweiterte er sie mit anderen Materialien wie Stahlkugeln oder Stahlgittern. Farbe kam hinzu, bei den Objekten und dann erst recht bei den Bildern. Mit der Malerei hat der 82-Jährige so richtig angefangen, als er seinen Beruf aufgab.

"Fulltime-Kunst seit 18 Jahren", sagt Jung. Da kam er dann auch bald nach Heidelberg, weil seine Frau Dorothea nicht mehr nach Brüssel reisen wollte. Die Wochenendehe wurde ihr zu kompliziert. Seine heutige Frau war die Familienrichterin, die seine drei Kinder bei seiner Scheidung verteilte.

Herbert A. Jung erzählt das schmunzelnd; so richtig kennengelernt haben sich die beiden ja erst später. Und da war sie auch nicht mehr Richterin, sondern schon Notarin in Heidelberg. Das Leben hier findet der Künstler, der in Düsseldorf zur Schule ging und in Graz, München und an der amerikanischen Yale-Universität studierte, gut: "Die Kulturkonzentration pro Quadratzentimeter ist größer als in Berlin."

Jung hat sich schnell in der Gesellschaft eingebracht. Er war lange Zeit Beirat im Verein Alt-Heidelberg und zählt auch zum Beirat des Kunstvereins. "Ich bin ein bisschen aufmüpfig, was die Stadt angeht", sagt er zudem. Wenn er etwas erreichen will, setzt er auf eine gute Kombination von Penetranz und Höflichkeit. "Ich bin sehr interessiert an dem, was in der Stadt passiert." 2005 hat er sich um das Legen von Stolpersteinen in Heidelberg bemüht, und 2006 hat er mit versucht, die Bürgerstiftung auf den Weg zu bringen. Den Tag des offenen Ateliers in der Stadt hat er 2015 neu angestoßen. "Wenn ich keine künstlerische Arbeit hätte, wäre ich politisch tätig", erklärt Jung.

In den Gemeinderat zu gehen, wäre eine Option gewesen. Jetzt kandidiert er zum dritten Mal für die FDP. "Ich werde nicht gewählt", weiß Jung, "Platz 44 auf der Liste schließt das praktisch aus." Aber Liberalität ist das, was ihm sehr wichtig ist. Sterbehilfe gestalten, fällt ihm da ein. Und am liebsten würde er im Rathaus sofort die Mannheimer Regelung einführen: Jede Anfrage eines Bürgers an die Stadt muss innerhalb von zehn Tagen beantwortet werden, auch wenn es dann noch nicht die endgültige Antwort ist.

Im Prinzip sitzt Jung seit 16 Jahren mitten in der Stadt. In der Oberen Neckarstraße lädt er in seine Ausstellungsräume ein, im Stockwerk darüber wohnt er. "Das Haus ist wie ein Geschenk Gottes an mich", findet Jung. Er unterhält praktisch seine eigene Galerie, gibt aber zu, dass es ihm schwerfällt, seine Bilder abzugeben.

Natürlich lebt ein Künstler auch von der Anerkennung seiner Werke. Und die zeigt sich auch in seinen Verkäufen. So richtig günstig ist seine Kunst allerdings nicht. Sie entsteht ein paar Schritte weiter oben an der Semmelsgasse, wo Jung vor zwölf Jahren die Pavillons im Garten des Palais Nebel erwarb. Das ist für ihn heute noch eine wilde Geschichte, wie er den hinteren Pavillon mit der großen Glasfront ursprünglich nur mieten wollte und letztlich eine Menge Geld in Kauf und Renovierung beider Pavillons steckte.

Eigentlich hatte die städtische Baugesellschaft GGH dort Eigentumswohnungen geplant, und es bedurfte des Einschreitens der "Bürger von Heidelberg", um den Garten voller Kulturgeschichte zu erhalten. Schließlich war das Palais Nebel nebenan vor 200 Jahren der Treffpunkt der Romantiker von Goethe über Brentano bis zu Johann Heinrich Voß, von Eichendorff bis zur unglücklich liebenden jungen Dichterin Caroline von Günderode gewesen.

Im hinteren Pavillon, wo eine spezielle Doppelverglasung die eisernen Sprossenfenster rettete, hat sich Herbert A. Jung ein lichtdurchflutetes Atelier eingerichtet, nebenan wohnen Tochter und Enkel. Für sie und seine beiden Söhne hat der Künstler im letzten Jahr einen umfangreichen Katalog als Retrospektive auf seine künstlerische Arbeit fast im Alleingang geschaffen: "Ich wollte meinen Kindern etwas an die Hand geben, um zu vermeiden, dass meine Arbeit verloren geht."

Seine Werke - auf rund 1700 Einzelstücke sind sie insgesamt angewachsen - hängen in vielen Häusern in Heidelberg, in Europa und sogar in den USA, aber auch - das ist ihm wichtig - bei seinen Kindern. Die zarteren Kompositionen aus dem vergangenen Jahrzehnt sind kräftigen Ölfarben gewichen, Jung liebt Strukturen, die er mit großen Rakeln bearbeitet.

Bekannt wurde er auch mit seinen abstrakten Porträts, spannenden Kompositionen aus Fotos und Gemälden. Begonnen hat er diese Arbeiten mit Bildern von Heidelberger Persönlichkeiten. Eine Auswahl seiner abstrakten Bilder und Porträts war im Jahr 2015 auch in der TV-Serie "Hotel Heidelberg" zu sehen.