Heidelberg. (RNZ) Das Universitätsklinikum Heidelberg hat ein Besuchsverbot erlassen. So sollen Patienten und Mitarbeiter vor der Ansteckung mit dem geschützt Coronavirus werden. Das Besuchsverbot, das am Samstagnachmittag erlassen wurde, erstreckt sich auf alle Bereiche des Uniklinikums. Es gibt einige Ausnahmen vom Besuchsverbot, und zwar für:

> Angehörige, die einen Patienten besuchen, der im Sterben liegt.

> Angehörige von Patienten der Palliativstation (eine Person pro Tag).

> Begleitperson, die eine Schwangere unter der Geburt begleitet.

> Väter, die ihr Neugeborenes und ihre Partnerin besuchen möchten.

> Mütter und Väter eines kranken Kindes.

> Begleitperson eines Patienten, der in der Notaufnahme eingeliefert wird.

> Begleitperson eines älteren, gebrechlichen oder dementen Patienten.

Zudem können Ausnahmen aus dringenden medizinischen Gründen gemacht werden – dies muss der Angehörige oder Besucher vorab telefonisch mit dem Stationsteam klären. Besucher werden gebeten, sich an den Pforteneingängen der Kliniken zu melden. Die Seiteneingänge werden geschlossen.

Zur Erklärung dieser Maßnahmen teilte das Universitätsklinikum am Samstag über Facebook mit: "Wir müssen mit aller Macht versuchen, das Infektionsrisiko für unsere Patienten und Mitarbeiter zu minimieren. Am Universitätsklinikum liegen so viele schwer kranke und immungeschwächte Menschen (Krebs, Herz-Kreislauf usw.), für die eine Infektion fatale Auswirkungen haben könnte. Genauso fatal wäre es, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken ausfallen, weil sie sich bei einem Besucher angesteckt haben."

Unterdessen teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Samstag mit, dass das geplante Corona-Drive-In-Center nicht am Heidelberger Uniklinikum eingereicht wird, sondern in Schwetzingen. Dort wird es auf dem Platz beim Stadion entlang der Ketscher Landstraße – voraussichtlich ab Mittwoch täglich von 9 bis 16 Uhr – ein mobiles Corona-Abstrich-Zentrum geben.

Alle Einwohner des Landkreises und Heidelbergs, die aufgrund ihrer Symptome befürchten, am Coronavirus erkrankt zu sein und aus einem der vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiete kommen, sollen dort dann mit dem Auto vorfahren und sich einen Abstrich entnehmen lassen. Vorfahren dürfen allerdings nur Personen, die nach vorheriger telefonischer Zuweisung einen Code erhalten haben.