Heidelberg. (pol/van) Das Opfer eines Grapschers wurde am frühen Donnerstagmorgen eine 36-jährige Frau. Das teilt die Polizei mit.

Die Frau war mit Freunden in der Heidelberger Altstadt feiern und befand sich gegen 5 Uhr auf dem Heimweg, als sie in der Lauerstrasse einen Mann bemerkte, der ihr folgte. Der Unbekannte verwickelte die Frau in ein Gespräch. Im Bereich eines Hauseingangs in einem Seitengässchen zur Lauerstrasse wurde er dann zudringlich. Er umarmte die Heidelbergerin und begrapschte sie über und unter der Kleidung. Erst als sich das Opfer heftig wehrte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Große Mantelgasse.

Der gesuchte Mann soll eine dunkle Hautfarbe haben und etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug ein weißes T-Shirt.

Das ermittelnde Dezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg bittet Zeugen, oder Personen, welchen der Mann auf seiner Flucht auffiel, sich telefonisch unter 0621/174-4444 zu melden.