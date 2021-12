Heidelberg. (pol/mare) Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten in Heidelberg gesprengt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 2.20 Uhr wurden durch die Explosion der Geldautomat in der Haberstraße in Rohrbach sowie dessen Umbauung komplett zerstört. Ein vorbeifahrender Zeuge konnte mindestens zwei Täter erkennen. Einer der Männer hielt eine Brechstange in der Hand. Fast zeitgleich alarmierte die Bewachungsfirma die Polizei. Einer der Täter soll einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Er war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Eine weitere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Täter flüchteten mit einem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Umfangreiche sofort eingeleitete polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach einem flüchtigen dunklen Auto, möglicherweise ein Mitsubishi Eclipse, verliefen bisher ergebnislos.

In der Nacht kam noch ein Entschärfer des Landeskriminalamtes zur Begutachtung des Tatorts und um eine weitere Explosionsgefahr auszuschließen, vor Ort. Spuren wurden von der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Mannheim am Tatort gesichert. Das Servicehäuschen mit dem Geldautomaten wurde völlig zerstört. Über die Höhe des Sachschadens und über das gestohlene Geld können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern, deren Fluchtfahrzeug oder der Fluchtrichtung geben können, bittet die Polizei, sich telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst unter der 0621/1744444 in Verbindung zu setzen.

Update: Freitag, 17. Dezember 2021, 13.09 Uhr