Heidelberg-Südstadt. (pol/rl) Am Donnerstag kurz nach 7.30 Uhr meldete sich eine Schülerin über Notruf bei der Polizei. Sie sei zum wiederholten Male von einem "älteren Mann" fotografiert worden. Das Ganze habe sich in der Straßenbahnlinie 23 in Richtung Leimen abgespielt, teilte die Polizei mit.

Wenig später traf ein Streifenwagen an der Endhaltestelle Rohrbach-Süd ein und nahm einen 71-Jährigen wegen Verdacht auf Verstoß gegen das Kunsturheberrechtsgesetz fest. Sein mitgeführtes Handy, Tablett und Mini-Kamera wurden beschlagnahmt. Der Polizei zufolge soll der Mann schon öfters in der Straßenbahn Schülern fotografiert haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd bietet ab der nächsten Woche Präventionsmaßnahmen an. Ergänzende Informationen sind hier abrufbar.