Heidelberg. (pol/mün) Am Mittwochmorgen ereignete sich eine Unfall mit einer Straßenbahn in der Bergheimer Straße bei der Volkshochschule. Nach ersten Informationen der Polizei wurde eine Person verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stau, so die Polizei. Auch der Straßenbahnverkehr war davon betroffen, wie die RNV bei Twitter meldet:

#Achtung #Heidelberg #L22 #L5 Die Bergheimer Straße ist wieder freigegeben. Die Bahnen der L5 Richtung Schriesheim/Weinheim und L22 Richtung Bismarckplatz fahren wieder auf ihrer regulären Strecke. Es kann weiterhin zu Verspätungen kommen. Wir bitten um Verständnis. — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) 28. November 2018

#Achtung #Heidelberg #L22 #L5 Aufgrund einer Fahrwegversperrung in der Bergheimer Straße, Höhe Haltestelle Volkshochschule, werden die L5 Richtung Schriesheim/Weinheim und die L22 Richtung Bismarckplatz aktuell ab der Haltestelle Betriebshof über die Berliner Straße umgeleitet. pic.twitter.com/Ud3Fr92lkz — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) 28. November 2018

Nach ersten Informationen soll ein Auto verbotswidrig über die Straßenbahngleise einen Wendeversuch unternommen haben. Dabei habe der Fahrer die Straßenbahn übersehen.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

Update: 28. November 2018, 10.50 Uhr