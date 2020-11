Heidelberg. (rlf) "Say their names in the name of love!" – "Sagt Ihre Namen im Namen der Liebe!": Mit seiner Mahnwache auf dem Universitätsplatz am Montagabendwollte Jody McDermott all der Menschen gedenken, die in den letzten Jahren Opfer von Hass- und Gewalttaten wurden. Elf Namen stehen auf dem Plakat, das er bei sich trägt: Breonna Taylor liest man da unter anderem. Sie war dieses Jahr in Louisville, USA, von Polizisten erschossen worden. Sedat Gürbüz, Ferhat Unvar und Mercedes Kierpacz, die dem diesjährigen rechtsextremen Anschlag in Hanau zum Opfer fielen, stehen auch auf seinem Schild.

"Wenn jemand ermordet wird und man seinen Namen vergisst, dann ist es so, als hätte die Person nie existiert", erzählt er. Das möchte er verhindern. Dazu habe er auch ein Banner vorbereitet. Das brauchte er allerdings nicht auszupacken, da die Aktion kurzfristig ins Wasser fiel. Der Grund: Seine Mitstreiter hatten ihm spontan abgesagt.

Der gebürtige US-Amerikaner war Anfang des Jahres mit seinem Partner aus San Francisco nach Heidelberg gekommen, erst einmal nur zu Besuch, dann kam die Pandemie und er blieb hier. Schon in den USA hatte er sich aktiv gegen Diskriminierung queerer Menschen eingesetzt und in der Aids-Hilfe mitgearbeitet. Im August gründete er das "Weltbürgernetzwerk Team Europa" und organisiert dieses über das Internet in Heidelberg. Momentan hat das Netzwerk rund 30 aktive Mitglieder, die sich für Frieden und soziale Gerechtigkeit einsetzen möchten. Die Mahnwache an Allerseelen hätte ihre erste Aktion werden sollen. "Viele Aktivisten setzen sich nur gegen Polizeigewalt ein. Aber es gibt zusätzlich noch so viel mehr Hass." Er selbst sei vor nicht allzu langer Zeit in seiner Heimatstadt San Francisco Opfer homophober Gewalt geworden. "Black Lives Matter, Aktivisten für LGBTQ-Rechte, Pazifisten, wir alle kämpfen eigentlich für dieselbe Sache." McDermott findet, sie alle müssten gemeinsam gegen den Hass in der Welt kämpfen. Martin Luther King sei dabei sein großes Vorbild.

Als den Hauptverantwortlichen für den Hass in der amerikanischen Gesellschaft sieht er Donald Trump. "Er ist ein Hassredner." Der "hoffentlich bald nicht mehr US-Präsident" sei der Grund dafür, dass so viele Minderheiten zurzeit Hass und Hetze erleben müssen. "All die Attentäter, die diese Menschen ermordet haben, sind Trump-Unterstützer", erzählt McDermott, während er auf sein Plakat zeigt.

McDermott möchte am Montag zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht einen zweiten Versuch wagen. Er will noch einmal eine Mahnwache bei Kerzenlicht organisieren. "Diesmal werde ich mehr dafür werben", verspricht er.