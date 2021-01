Heidelberg-Wieblingen. (pri/pol/mare) Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Adlerstraße in Wieblingen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Feuer im Dachgeschoss gelöscht.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie die Abteilungen Wieblingen und Pfaffengrund. Es wurde niemand verletzt. Mehrere Personen werden vom Rettungsdienst betreut. Benachbarte Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Wie sich herausstellte, war ein Sofa vermutlich durch eine Zigarette beziehungsweise eine Kerze in Brand geraten. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die fünf Bewohner konnten wieder zurück, nachdem der Brand gelöscht und der Raum durchlüftet

Die Adlerstraße war während der Löscharbeiten zwischen der Maaß- und Dammstraße bis kurz nach 15 Uhr gesperrt.

Update: Mittwoch, 13. Januar 2021, 15.43 Uhr