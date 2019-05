Von Anica Edinger

Heidelberg. Am liebsten wird er mit "Benni" angesprochen. Von Studierenden, Leuten im Gründer-Institut der SRH-Hochschule Heidelberg, natürlich auch von Kollegen. Auch unter seine E-Mails schreibt der 41-Jährige noch immer gerne: "Herzliche Grüße, Benni". "Manchmal unterschreibe ich auch etwas seriöser mit Benjamin", lacht er. Auf altbackene Struktur und Hierarchie bestehen? Für Professor Benjamin Zierock undenkbar.

DAS PORTRÄT

Anfang des Jahres hat Zierock die Professur für Design und Innovationsentwicklung am Gründer-Institut der SRH-Hochschule Heidelberg übernommen. Finanziert wird diese von der Pekkip Holding. Doch Prof. Benjamin Zierock dürfte vielen auch unter einem etwas legereren Namen bekannt sein: "Benjibaby".

Das ist sein DJ-Pseudonym, unter dem er seit Ende der neunziger Jahre im "Ziegler" in der Bergheimer Straße auflegte. Ins Geschäft mit der Musik sei er damals "so reingerutscht", sagt er heute. Dennoch gab es jahrelang von ihm ganz klassische Club-Musik im "Ziegler" - nur noch vereinzelt kann er seiner Leidenschaft aus Studienzeiten auch derzeit noch treu bleiben, jobbedingt.

Schließlich wird er heute nicht mehr mit "Benjibaby", sondern manches Mal auch mit "Herr Professor" angesprochen - "vor allem von älteren Menschen", schmunzelt er. Für ihn ist die Professur an erster Stelle eine Auszeichnung seiner Fähigkeiten. Dennoch wolle er sich mit allen weiterhin auf Augenhöhe unterhalten. "Ich kann dabei trotzdem der Typ mit Fachwissen sein", sagt er.

Sein Fach: Das ist der Bereich "Neue Medien". Seit über zehn Jahren ist er auf diesem Feld aktiv, arbeitet unter anderem als Kreativdirektor bei "abcmedien" in Heidelberg. Bei einem früheren Arbeitgeber hatte Zierock gekündigt - "weil die nicht erkannt haben, dass das erste I-Phone eine Revolution war", sagt er. Heute ist er immer noch fasziniert: "Wer hätte jemals gedacht, dass man mit dem Handy bezahlen kann?", fragt Zierock. Bargeld? Aus seiner Sicht ein Relikt aus vergangenen Zeiten.

Dabei kommt Zierock eigentlich aus dem Design-Milieu. 2007 machte er im Fach "Medienkunst" seinen Abschluss an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Seither darf er sich Diplom-Designer nennen. Die Aufnahmebedingungen dafür seien relativ hart - "meine erste Bewerbung ist abgeschmettert worden", gibt Zierock zu. Doch davon hat er sich nicht abschrecken lassen. "Beim zweiten Mal hat es dann geklappt", sagt er.

In seiner Familie habe Kunst schon immer eine große Rolle gespielt. Mit den Eltern und seinem großen Bruder - er war auch das große Vorbild fürs Musikmachen - wuchs Zierock in Leimen auf, das Abitur machte er am Englischen Institut in Heidelberg.

Inspiriert hätten ihn damals schon die ersten Stars-Wars-Filme - "ein echter Meilenstein war aber ,Tron‘", berichtet Zierock. Der Disney-Spielfilm aus dem Jahr 1982 erzählt die Geschichte eines PC-Spielentwicklers, der sicher ist, dass von ihm programmierte Computerspiele gestohlen wurden. Durch einen Fehler wird er in eines seiner Spiele hineingebeamt - und will so dem Bösewicht auf die Spur kommen. "Die Hauptfigur konnte vom Computer aus die Realität verändern", erinnert sich Zierock noch lebhaft.

Das habe den damals Jugendlichen fasziniert - und diese Faszination hält bis heute an. Schließlich ist, was in den Achtzigern noch völlige Utopie gewesen sein mag, heute tatsächlich Wirklichkeit.

"Wir leben nicht mehr in der Offline-, sondern in der Online-Welt." Und diese Welt biete viele tolle Möglichkeiten. Gerade arbeite er am SRH-Gründer-Institut etwa an einem Projekt zur Digitalisierung des Handwerks in Kooperation mit der Handwerkskammer mit. "Dabei geht es darum, die Arbeitssituation und das Leben von Betrieben durch digitale Lösungen gezielt zu verbessern", erklärt er. Das Handwerk sei immerhin einer der Bereiche, die noch am wenigsten digital erschlossen seien. Im Sommer könne man deshalb hoffentlich erste Ergebnisse des Projekts vorlegen.

Generell sei in Sachen Digitalisierung noch viel zu tun. "Wir müssen den Menschen die Angst nehmen und Hürden erleichtern", sagt Zierock. Denn: "Es bewegt sich alles nach vorne, man kann nichts rückgängig machen." Umso wichtiger sei es, allen Innovationen grundsätzlich eine Chance zu geben - so wie er das auch mit Start-ups am Gründer-Institut tut. Mitmachen. Aktiv sein. Niemals stehen bleiben. Dinge, die für Benjamin Zierock essenziell im Leben sind - und zwar nicht nur beruflich, sondern auch privat.

Ehrenamtlich engagiert sich Zierock im Forum für Kunst, wo er Mitglied ist. "Ich helfe manchmal im Marketingbereich aus", erzählt er - und bricht gleichzeitig eine Lanze für Vereine. "Es ist und bleibt wichtig, sich in solchen Konstrukten einzubringen", findet der 41-Jährige. Er selbst habe als Jugendlicher Basketball beim Heidelberger Turnverein (HTV) gespielt - kein Wunder bei einer Körpergröße von 1,86 Metern.

Für ihn ist auch das eine Art von Kultur, "die leider mehr und mehr vernachlässigt wird", sagt er. Mit dem Basketballspielen hat Zierock allerdings mittlerweile aufgehört - dafür hat er schon vor längerer Zeit das Laufen für sich entdeckt. Zwischen 30 und 50 Kilometern läuft er pro Woche. "Ganz egal, wie viel ich zu arbeiten habe, Laufen ist ein perfekter Ausgleich", so der Diplom-Designer. Und das trotz laufender Heuschnupfenattacken im Frühjahr.

Überhaupt sei er ein Anhänger der "New Work"-Bewegung. Die Stichworte: Selbstständigkeit, Handlungsfreiheit, Selbstverwirklichung. An der SRH - und speziell am Gründer-Institut - ist er da ganz richtig. "Das ist ein spannendes und offenes Arbeitsumfeld, da ist Bewegung drin", sagt er.

Und: "Ich fühle mich wohl." Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch Heidelberg. Nur einmal habe er der Stadt den Rücken gekehrt - für einen dreimonatigen Semesteraufenthalt in New York. Das sei natürlich eine tolle Erfahrung gewesen. Dennoch: "Mit dem Herzen habe ich Heidelberg nie verlassen." Und das wird auch so bleiben.