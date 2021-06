Russische Volkslieder durften nicht fehlen: Rund 60 Menschen waren der Einladung des Friedensbündnisses auf den Universitätsplatz gefolgt, um an den Einmarsch der Wehrmacht in die damalige Sowjetunion zu erinnern. Foto: Alex

Von Jannik Wilk

Heidelberg. Am Dienstag, am 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, lud das Heidelberger Friedensbündnis zur Versammlung auf den Universitätsplatz ein. Gemeinsam gedachte man des Beginns des Vernichtungskriegs durch die Wehrmacht im Juni 1941 – und aller Schrecken, die danach kamen. Rund 60 Gäste hörten Reden, osteuropäische Musik und Gedichte über Krieg, Frieden, Vertreibung und Erinnerung.

Unter dem Dach des Friedensbündnisses Heidelberg sammeln sich eine Reihe von Organisationen: Das Forum gegen Militarismus und Krieg, "Die Linke", der sozialistisch-demokratische Studierendenverband, die Deutsche Kommunistische Partei, die Freidenker sowie der Verein der Verfolgten des Naziregimes. Nicht überraschend kam daher der politische Einschlag der Reden. So kritisierten die Redner, dass es keine offizielle Gedenkveranstaltung der Bundesregierung, des deutschen Parlaments oder der Stadt Heidelberg gegeben habe. Veranstalter Joachim Guillard vom Friedensbündnis etwa sagte: "Die herrschenden, transatlantisch-ausgerichteten Kreise in Deutschland wollen die Erinnerung daran offensichtlich verblassen lassen." Bundesregierung und Bundestag hatten sich laut Guillard "geweigert, offizielle Gedenkfeiern durchzuführen". Dies stehe der Rechtfertigung ihres "aggressiven Kurses" gegen Russland im Wege.

Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident Deutschlands, habe zwar eine zentrale, "über weite Strecken auch gute" Gedenkrede gehalten. Von der daraus resultierenden Verantwortung Deutschlands gegenüber den Menschen in Russland, prangerte Guillard an, hätte Steinmeier jedoch wenig gesagt, "und gar nichts von den konkreten Verpflichtungen, die sich für die deutsche Politik daraus ergeben." Diese aber könne nur lauten, sich für Frieden und Entspannung einzusetzen – "Zusammenarbeit mit Russland, statt Konfrontation", wie Guillard formulierte.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, "die bereits von einer akuten Bedrohung der Europäischen Union durch Russland faselt", fordere hingegen, "alle Hemmungen gegen den östlichen Nachbarn fallen zu lassen". Kein deutscher Soldat dürfe je wieder gen Osten marschieren, forderte Guillard. Die im Rahmen der Nato an den russischen Grenzen agierenden Bundeswehreinheiten seien vor dem Hintergrund der deutschen Verbrechen ein Affront. Generell sollte man "so schnell wie möglich raus aus der Nato". Eine politische Rede ähnlichen Inhaltes hielt Bernd Zieger von "Die Linke".

Den sowjetischen Männern und Frauen, die ins Deutsche Reich und auch nach Heidelberg verschleppt wurden, widmete Martin Hornung von der IG-Metall einen Beitrag. Wenige Wochen nach dem Überfall auf die Sowjetunion forderte die deutsche Industrie, die fehlenden deutschen Männer, die an der russischen Front kämpften, zu ersetzen: "In Heidelberg bedienten sich Industrie, Gewerbe, Hotellerie, Landwirtschaft, Staat, Universität und Privathaushalte an insgesamt 27.000 Arbeitssklaven. Vor allem aus Russland, Weißrussland und der Ukraine." Alleine das Hotel Europäischer Hof beschäftigte laut Hornung rund 176 Zwangsarbeiter.

Eher andächtig fiel der kulturelle Teil der Veranstaltung aus: Zu Gast waren unter anderem Darya Lenz, eine weißrussische Sängerin, begleitet von Valentsina Batura auf dem Zymbal. Michael Csaszkóczy und Rike Fießer an der Querflöte gaben ebenfalls russische Volkslieder zum Besten. Der Schauspieler Jean-Michel Räber trug Gedichte vor, unter anderem Bertolt Brechts Lied "An meine Landsleute". Darin heißt es: "Ihr, die ihr überlebtet in gestorbenen Städten. Habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen! Zieht nun in neue Kriege nicht, ihr Armen. Als ob die alten nicht gelanget hätten: Ich bitt euch, habet mit euch selbst Erbarmen!"