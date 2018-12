Heidelberg. (pol/mare) Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern am Montagmorgen in der Südstadt wurde eine 49-jährige Frau schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Ein 20-Jähriger war kurz vor 10 Uhr mit seinem Rad auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg der Römerstraße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Hebelstraße missachtete er eine rote Ampel, wechselte auf die Fahrbahn und stieß direkt nach der Einmündung an der Fußgänger- und Radfahrerfurt mit einer 49-jährigen Frau zusammen, die mit ihrem Rad bei Grün die Römerstraße in Richtung Hebelstraße überquerte.

Die 49-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Lebensgefahr konnte von den behandelnden Ärzten ausgeschlossen werden. Einen Helm hatte die Dame bei dem Zusammenstoß nicht getragen.

Gegen den 20-jährigen Radler wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen Missachtung der roten Ampel.