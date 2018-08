Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/run) Eine verletzte Person, 11.000 Euro Schaden und ein Feuerwehreinsatz war die Folge eines schweren Verkehrsunfalls der sich am frühen Donnerstagabend in Heidelberg-Pfaffengrund ereignete. Die 53-jährige Fahrerin eines Toyotas fuhr um 17 Uhr auf dem Diebsweg in Richtung Eppelheimer Straße. An der Kreuzung zum Baumschulenweg missachtete die Frau eine Rote Ampel und stieß mit einer 67-jährigen Dacia-Fahrerin zusammen.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Toyota SUV und blieb auf dem Dach liegen. Mit Hilfe der Feuerwehr Heidelberg konnte die leicht verletzte Unfallverursacherin aus dem Fahrzeuginnern geborgen und ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Dacia-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.