Heidelberg. (kau) Bisher hatte die Direktlinie "E-Bus-Shuttle ZIZ" zum Zentralen Impfzentrum (ZIZ) nur wenige Fahrgäste. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hat zwar noch keine Zahlen zu den Fahrgästen erhoben. Aber: "Nach unseren Beobachtungen sind die einzelnen Fahrten aktuell nur recht schwach besetzt", teilt RNV-Sprecher Moritz Feier auf RNZ-Anfrage mit. Auch das Ruftaxi aus Kirchheim sei bisher wenig gefragt. Zehn Fahrten habe es in der vergangenen Woche nur gegeben, so die RNV.

Den Shuttlebus vom Hauptbahnhof zum Zentralen Impfzentrum organisiert die Stadt gemeinsam mit der RNV – und ist dafür in Vorfinanzierung gegangen. "Wir bieten den Shuttlebus aus voller Überzeugung an, er ist ein wichtiges Signal", sagt ein städtischer Pressesprecher. "Uns war aber bewusst, dass zumindest am Anfang die Nachfrage sehr gering sein würde." Spätestens, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, werde sich das jedoch ändern.

Der Bus soll deshalb weiterhin täglich zwischen 6 und 22 Uhr fahren. Derzeit startet er morgens jeweils um 6.06 Uhr an Steig Q des Hauptbahnhofes (siehe Grafik), die zweite Fahrt beginnt um 6.40 Uhr. Ab dann verkehrt die Linie bis 19.20 Uhr alle 40 Minuten – also um 7.20 Uhr, 8 Uhr, 8.40 Uhr und so weiter. Am Abend fährt der Bus noch mal um 20.20 Uhr sowie zum letzten Mal um 21 Uhr. Vom ZIZ fährt er ebenfalls im 40-Minuten-Takt zurück zum Hauptbahnhof.

Dass die Sonderbuslinie bisher so wenig genutzt wird, dürfte auch daran liegen, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass es sie gibt. Die Anmeldung für einen Impftermin am ZIZ läuft über eine zentrale Internetseite oder Telefonhotline des Landes Baden-Württemberg. "Infos zu den Anfahrtsmöglichkeiten zum konkreten Impfzentrum gibt es bei der Anmeldung nicht", so der Stadtsprecher. "Das für jedes Impfzentrum einzupflegen, wäre sehr viel Aufwand, und wir verstehen, dass sich das Land aktuell um andere Sachen kümmert."

Die Stadt Heidelberg versuche deshalb, über "ihre Kanäle" die Informationen zu verbreiten. Konkret sind das neben der Internetseite der Stadt auch Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram – jedoch gibt es gerade unter den älteren Menschen, die schon jetzt impfberechtigt sind, viele, die keinen Internetzugang haben.