Heidelberg. (pol/make) In Neuenheim hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen nach mindestens zwei unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen. Laut Polizeiangaben sind diese am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.20 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Brückenstraße eingebrochen. In dem sie die Eingangstüre aufhebelten, gelangten die beiden dunkel gekleideten männlichen Personen in den Verkaufsraum eines Geschäftes.

Dort zerschlugen sie das Glas der Schaufensterauslage und mehrerer Ausstellungsvitrinen und entwendeten hochwertige Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Anwohner, die durch die Einbruchs- und Alarmgeräusche aufmerksam wurden, beobachteten, wie die beiden Unbekannten anschließend zu Fuß aus dem Geschäft flüchteten.

Kurze Zeit später vernahmen sie laute Anfahrtsgeräusche eines Fahrzeuges. Beim jetzigen Kenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass die Unbekannten für ihre weitere Flucht ein Fahrzeug benutzten. Beide Täter waren männlich, etwa 20 bis 40 Jahre alt und circa 180 cm groß.

Sie trugen dunkle Kapuzenjacken, dunkle Hosen und dunkle Schuhe. Einer der beiden führte einen dunklen Rucksack oder eine Tasche mit sich. Außerdem trug einer der Täter vermutlich eine Baseballkappe unter der Kapuze. Das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit der Zentrale Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern beziehungsweise zu dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.