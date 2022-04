Heidelberg. (RNZ) Auch wenn es ab diesem Sonntag keine Kontakt- und Zugangsbeschränkungen in Baden-Württemberg mehr geben wird, hält die Stadt Heidelberg für ihre Einrichtungen an der Maskenpflicht fest. Aufgrund der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen müssten die Besucherinnen und Besucher in städtischen Gebäuden weiterhin Mund und Nase bedecken, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung vom Freitag. Eine medizinische Maske ("OP-Maske") reiche aber aus. FFP2-Masken sind ebenfalls zulässig, aber keine Pflicht.

Die Regelung gelte nicht nur für das Rathaus und die Bürgerämter in den Stadtteilen, sondern auch für die zahlreichen kulturellen Einrichtungen in Heidelberg – unter anderem für die Stadtbücherei, das Kurpfälzische Museum, die Spielstätten des städtischen Theaters und des Klassikfestivals "Heidelberger Frühling" sowie in Innenräumen im Zoo Heidelberg.

Die Besucher dieser Einrichtungen müssen ab Sonntag aber keinen 3G-Nachweis mehr vorlegen. Das heißt, es wird nicht mehr kontrolliert, ob sie geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Diese Testpflichten gelten nur noch für besonders sensible Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Schulen, Kindertagesstätten sowie für Kliniken. In den Straßenbahnen und Bussen hat die Maskenpflicht ebenfalls weiterhin Bestand.

Update: Freitag, 1. April 2022, 20.11 Uhr

FFP2-Pflicht in städtischen Einrichtungen bleibt vorerst

Heidelberg. (RNZ) Während die meisten Corona-Beschränkungen im Land am Sonntag fallen, wollen die städtischen Einrichtungen vorerst an der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in geschlossenen Räumen festhalten. Während die offizielle Mitteilung für das Rathaus und die Bürgerämter noch fehlt, sind der Zoo und das Theater am Donnerstag vorgeprescht.

"Die Stadt macht von ihrem Hausrecht Gebrauch und deswegen müssen auch im Theater bis auf Weiteres FFP2-Masken getragen werden", kündigte eine Sprecherin der Städtischen Bühne an. Ab Sonntag werden aber 3G-Nachweise nicht mehr kontrolliert. Die Zuschauer müssen also nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Auch der Zoo meldet, dass ab Sonntag der Eintritt "ohne 3G" möglich sei. "Im Rahmen der Fürsorge für Tiere und Mitarbeiter behält der Zoo aber in allen Innenräumen eine Maskenpflicht vorerst bei", so eine Zoo-Sprecherin. Allerdings reichten auch OP-Masken aus. "Insbesondere im Raubtier- und Affenhaus leben Tiere, die als besonders empfänglich für das Coronavirus gelten", so die Sprecherin weiter.

"Ebenso schützt die Maskenpflicht in Innenräumen auch die Zoo-Mitarbeiter vor einer Infektion, welche sich durch Krankheit oder Quarantäne wiederum negativ auf die Versorgung der Tiere auswirken würde." Im Freien könne die Maske aber abgenommen werden.