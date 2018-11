Von Holger Buchwald

Auf der einen Seite stehen ganz normale Heidelberger, auf der anderen Seite ein Weltkonzern. Hier sind es die Bewohner der Neuenheimer Humboldtstraße, dort die Heidelberg Cement AG, die auf der anderen Straßenseite ihre neue Zentrale baut. Und genau darin liegt das Problem, denn seit Monaten leiden die Anwohner unter Baulärm und Staub. Und das von Montag bis Samstag, von 7 bis 20 Uhr. Schätzungsweise 60 bis 70 Familien sind davon betroffen.

"Auf dem Balkon versteht man zum Teil sein eigenes Wort nicht mehr. Manchmal vibriert der Boden unter den Füßen", schreibt Mio Brehm in einem Brief an die RNZ: "Wir haben zähneknirschend geschwiegen und uns von Bauphase zu Bauphase hinweggetröstet, in der Hoffnung, es werde schon besser werden." Doch dann flatterte vor ein paar Tagen eine "Baustelleninformation" per Postwurfsendung ins Haus. Heidelberg Cement kündigt darin nicht nur an, dass während der Betonierarbeiten an insgesamt zehn Tagen von 5 bis 23 Uhr gearbeitet werden müsse, sondern dass auch noch für die nächste Bauphase die Humboldtstraße halbseitig gesperrt wird. Die Konsequenz: Zahlreiche Stellplätze mit Parkberechtigung nur für Anwohner fallen weg. "Wir bitten um Ihr Verständnis", heißt es in dem Schreiben.

Heidelberg Cement hat vor gut einem Jahr seine Pläne für die neue Konzernzentrale in der Berliner Straße vorgestellt. Zu Beginn dieses Jahres wurde mit den Abrissarbeiten begonnen, im Juli war Grundsteinlegung für die neue Hauptverwaltung, die nach den Plänen des Frankfurter Architekturbüros Albert Speer und Partner gebaut wird. Das höchste Gebäude mit sieben Etagen wird an die Jahnstraße Richtung Neckar gebaut. Insgesamt soll der Komplex künftig Platz für 1000 Mitarbeiter bieten. Der Einzug der Angestellten ist für Ende 2019/Anfang 2020 geplant, der Rohbau soll im Herbst nächsten Jahres abgeschlossen sein. Insgesamt investiert der Dax-Konzern rund 100 Millionen Euro in das Projekt. Um den straffen Zeitplan einhalten zu können, hat das Bauunternehmen Diringer und Scheidel angekündigt, in Spitzenzeiten bis zu 150 Mitarbeiter auf der Baustelle einzusetzen. Besonders anspruchsvoll werden die bevorstehenden Arbeiten für die Bodenplatte, bei der insgesamt 6400 Quadratmeter Beton verbaut werden. hob

Verständnis haben die Anwohner schon lange nicht mehr. Die Bitte darum findet Eva Loos "arrogant". "Wir werden immer vor vollendete Tatsachen gestellt", klagt Ursula Pfersdorf. Und Gabriele Schmid fügt hinzu: "Irgendwann platzt man." Einige der Bewohner der Humboldtstraße wünschen sich eine kleine Bürgerversammlung, bei der man Verantwortlichen von Heidelberg Cement seine Probleme schildern kann, andere fordern Entschädigungszahlungen oder wenigstens einen Ersatz für die wegfallenden Parkplätze. Thomas Schäfer und Eva Loos haben ihrem Vermieter bereits angekündigt, dass sie die Miete nur noch unter Vorbehalt zahlen und sich Minderungen vorbehalten.

Elke Schönig, Unternehmenssprecherin bei Heidelberg Cement, bedauert die Belästigungen für die Anwohner: "Viele der angesprochenen Probleme lassen sich leider aufgrund der räumlichen Enge und Nähe nicht vermeiden." Genau aus diesem Grund versuche der Konzern, den Neubau so schnell wie möglich voranzutreiben. Die Bauzeiten und Abläufe seien mit dem Gewerbeaufsichtsamt und dem Amt für Verkehrsmanagement abgestimmt. Dass an zehn Tagen, jeweils im Abstand von 14 Tagen, von 5 bis 23 Uhr durchgearbeitet werden müsse, liege daran, dass für die Bodenplatte jeweils 800 Quadratmeter große Flächen in einem Guss betoniert werden müssen.

Den Vorwurf der mangelnden Kommunikation weist Schönig zurück. Bereits vier Mal habe man die Anwohner per Schreiben über die nächsten Schritte informiert. Und jedes Mal sei ein konkreter Ansprechpartner mit Telefonnummer genannt worden. Dieses Angebot werde auch rege angenommen. Eine weitere Bürgerversammlung sei nicht geplant. Entschädigungszahlungen oder Ersatzparkplätze könne das Unternehmen den Anwohnern nicht anbieten. Schönig: "Der Rohbau ist im September oder Oktober nächsten Jahres fertig. Dann ist das Schlimmste überstanden." Bis dahin sollten sich die Anwohner an ihren Ansprechpartner wenden. "Er wird nach pragmatischen Lösungen suchen."