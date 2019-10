Von Denis Schnur

Heidelbegr. Die Grünen machen Druck beim Klimaschutz. Die Partei, die die stärkste Fraktion im Gemeinderat stellt, begrüßt zwar den Klimaschutzaktionsplan der Stadtverwaltung, der ab Dienstag in den politischen Gremien beraten wird. Sie hat jedoch über den Sommer nach Gesprächen mit Wissenschaftlern, Mitarbeitern anderer Städte und Naturschützern ein eigenes Strategiepapier erarbeitet, das deutlich weiter geht als die städtischen Pläne. Am Mittwoch wurde es bei einer Mitgliederversammlung vorgestellt. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen:

Was haben die Grünen an den Plänen auszusetzen? Kurz gesagt: Sie gehen ihnen nicht weit genug. "Wir wollen Maßnahmen, die nicht nur realistisch, sondern auch mutig sind", betonte Kreisvorsitzende Monika Gonser. Außerdem sei das Programm zu unkonkret: "Wir unterstützen diese Themensammlung, aber nach 30 Jahren städtischem Klimaschutz erwarten wir eigentlich mehr."

Deutlich höhere Standards beim Bauen und Sanieren: Mit dieser Maßnahme wollen die Grünen die Klimaziele Heidelbergs noch erreichen. Foto: Rothe

> Was fordern sie selbst? Das Strategiepapier setzt auf einen Dreiklang: Innerhalb eines Jahres soll eine umfassende Strategie ausgearbeitet werden, mit der man die Klimaziele der Stadt erreichen kann. Zudem sollen künftig alle Entscheidungen unter Klimavorbehalt stehen - sie werden also auf ihre Klimaverträglichkeit überprüft und von einem "starken Umwelt-Fachausschuss" beraten. Darin sollen neben Stadträten auch Wissenschaftler und Naturschützer als beratende Mitglieder sitzen. Da die Stadt jedoch auf dem besten Weg sei, ihre Klimaziele "krachend zu verfehlen", so Gonser, müsse vor allem ein Sofortprogramm umgesetzt werden. Dieses sieht - zum Teil drastische - Maßnahmen vor allem in den Bereichen Mobilität, Bauen und Sanieren sowie Energie vor.

> Was will die Partei beim Verkehr tun? Möglichst viele Autofahrer sollen auf Bus, Bahn und Rad umsteigen. "Das wird nur gelingen, wenn wir attraktivere Alternativen schaffen", ist Lukas Weber überzeugt, der das Papier mitgeschrieben hat. Dazu schlägt die Partei eine Reihe von Maßnahmen vor: So soll Heidelberg Modellstadt für ein Nahverkehrsticket für 365 Euro im Jahr werden - der Bund will zehn solche Modellprojekte fördern. Außerdem soll der ÖPNV samstags kostenfrei genutzt werden können. Der Nahverkehr soll aber auch attraktiver werden: Die Bahnstrecken ins Umland wollen die Grünen dazu entlang der relevanten Pendlerströme ausbauen. Bis zur Schienenanbindung wollen sie - wie die Stadt auch - Schnellbusse einsetzen. Vier solcher Busse hat die Stadt vorgeschlagen, die Grünen halten auch mehr für möglich. Nicht zuletzt sollen Busse und Bahnen deutlich öfter fahren.

Der Radverkehr soll durch einen konsequenten Ausbau der Strecken gestärkt werden: Radschnellwege sollen das Umland - neben Mannheim vor allem Weinheim, Schwetzingen aber auch Wiesloch/ Walldorf und Neckargemünd - anbinden. Innerstädtisch sollen Lücken zügig geschlossen sowie Kreuzungen und Ampelschaltungen so angepasst werden, dass der Radverkehr schneller durchkommt.

Darüber hinaus wollen die Grünen den Autofahrern das Leben aber auch schwerer machen. Die Zahl der Parkplätze soll jährlich gesenkt werden. Die Stellplätze, die bestehen bleiben, wollen die Grünen teurer machen: Parkgebühren sollen bis 2021 auf 3 Euro erhöht werden. Anwohner sollen für ihren Stellplatz ebenfalls mehr Zahlen - im Jahr 2024 dann 300 Euro. "Wir wissen, dass das strittig ist. Deshalb wollen wir das jetzt diskutieren", so Gonser.

Ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien im Stadtgebiet: Mit dieser Maßnahme wollen die Grünen die Klimaziele Heidelbergs noch erreichen. Foto: Katzenberger-Ruf

> Wo sollen Wärme und Strom herkommen? Vor allem aus erneuerbaren Energien - und das schnell. Die Partei teilt das Ziel der Stadt, 2020 die Hälfte der Fernwärme CO2-neutral zu beziehen und bis 2025 ein Drittel selbst zu erzeugen. "So wollen wir die Abhängigkeit von der Kohlekraft in Mannheim beenden", so Weber. Beim Ausbau der Solarenergie zeigt sich die Partei ehrgeiziger: Während die Stadt einen Ausbau um zehn Megawatt bis 2025 vorsieht, schlagen die Grünen 25 Megawatt vor. Dazu sollen alle Dächer, die sich im kommunalen Besitz oder dem der GGH befinden, mit Anlagen belegt und auch Parkplätze überdacht werden. Zudem sollen Photovoltaik-Großanlagen errichtet werden. Für Solaranlagen auf Privatdächern soll es eine kommunale Förderung geben. Darüber hinaus sollen andere erneuerbare Energiequellen erschlossen werden: Die Standorte "Drei Eichen" und "Kirchheimer Mühle" sollen zeitnah zum Vorranggebiet für Windenergie werden. Die anderen Standorte im Stadtgebiet sollen neu geprüft werden.

> Wie wollen die Grünen bei Gebäuden CO2 einsparen? Mit schärferen Regeln für Neubauten und mehr Anstrengungen bei der Sanierung. So soll ein neuer "Heidelberger Standard" für das Bauen geschaffen werden, der über das Passivhaus hinausgeht und für Neubauten verpflichtend ist. Bei Bauvorhaben soll zudem das Mikroklima berücksichtigt werden, um Hitzeinseln zu vermeiden. Vor allem wollen die Grünen aber das Tempo anziehen. Die Stadt schlägt eine Verdoppelung der Altbausanierung vor. "Das wäre schon gut", so Gonser, "aber es wäre eine Verdoppelung auf niedrigem Stand." Das ist den Grünen zu wenig ambitioniert. Um schneller voranzukommen, sollen Förderprogramme stärker beworben und mehr Beratungsangebote geschaffen werden. Und die Stadt selbst soll ihren Gebäudebestand - sowie den aller städtischer Gesellschaften wie auch der GGH - zügig sanieren. Finanzieren wollen die Grünen das vor allem über Förderungen und KfW-Kredite. "Die GGH-Mieten wollen wir nur soweit erhöhen, wie die Nebenkosten durch die Sanierung fallen", so Weber.