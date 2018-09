Heidelberg. (rnz/kau) Mit Fernwärme-Arbeiten in der Eppelheimer Straße beginnt die Vorbereitung auf eine gute Versorgung mit warmen Wasser im Winter, melden die Stadtwerke Heidelberg. Am kommenden Dienstag starten die Arbeiten an der Kreuzung "Am Markt" zwischen 9 und 12 Uhr. Dieser Zeitraum wurde gewählt, da die Wärmabnahme im Netz währenddessen gering ist.

Nur in Ausnahmenfällen können Fernwärmekunden in Heidelberg-Pfaffengrund, im ehemaligen Patrick-Henry-Village sowie in einigen wenigen Straßen im Süd-Osten von Eppelheim Versorgungsschwankungen wahrnehmen. Gewerbebetriebe mit Warmwasserverbrauch werden gesondert per Handzettel informiert.