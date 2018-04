Heidelberg. (RNZ) Kamen die Täter zwei Mal? Oder nutzte ein anderer die Gunst der Stunde? Ein etwas kurioser Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Samstag in der Altstadt. Ein unbekannter Mann hatte kurz nach Mitternacht eine Scheibe des Bekleidungsgeschäfts "Heisel Herrenmode" in der Hauptstraße (Ecke Akademiestraße) eingeschlagen - und war daraufhin sofort geflüchtet. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet und ihn den Polizisten als etwa 1,80 Meter groß, schlank, und bekleidet mit einer blauen Jeansjacke beschrieben.

Die Feuerwehr rückte sofort an, um die kaputte Scheibe zu verschalen - also mit Brettern abzusichern. Später in der Nacht, zwischen 2 und 7 Uhr, kam allerdings ein Einbrecher, vergrößerte das Loch in der Scheibe - und konnte trotz der Absicherung eindringen. Ob dieser Einbrecher derselbe ist, der zuvor die Scheibe eingeschlagen hatte, ist unklar. Jedenfalls durchsuchten der oder die Täter das komplette Geschäft und nahmen Kleidungsstücke, Kleingeld, eine Kamera sowie zwei Objektive mit. Die Schadenssumme steht noch nicht fest. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 06221 / 99-1700.