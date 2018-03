Am letzten Tag des Elektro-Bus-Experiments, am 25. Juni 1989, probierten auch die Altstadt-SPD und Hannelore Jochum, die damalige SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat (vor dem Bus links), das neue Angebot aus - und waren davon angetan. Foto: Dagmar Welker

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar fordert, die Hauptstraße durch einen Elektrobus zu erschließen. Nur: Das gab es schon einmal. Im Jahr 1989 startete das Nahverkehrsunternehmen HSB probeweise für zehn Tage einen Testbetrieb.

Die Idee dazu hatte damals der Freie-Wähler-Stadtrat Werner Poppen, der solche E-Minibusse einst im schweizerischen Zermatt entdeckt hatte. In dem autofreien Städtchen dürfen nur elektrobetriebene Fahrzeuge fahren. Poppens Idee war, "durch bestimmte Fahrzeuge die Innenstadt für ältere Leute, Gehbehinderte und andere zu erschließen", wie er schon in der RNZ vom 7. Februar 1987 gefordert hatte. Die Pferdekutsche, welche die RNZ gestern abgebildet hat und die von Ende 1976 bis 1994 verkehrte, galt vor allem als "Touristenattraktion" - und war nicht barrierefrei.

Fast zweieinhalb Jahre nach Poppens erstem Vorstoß war es so weit: Es gab wieder ein reguläres Verkehrsmittel mit festem Fahrplan in der Hauptstraße - 13 Jahre, nachdem sie zur Fußgängerzone geworden und die Straßenbahn aus ihr verbannt war. Der per Batterie betriebener Bus der Firma Vetter - zusätzlich gab es noch eine Solarzelle auf dem Dach - fasste 50 Personen. Start war die St.-Anna-Gasse, Ziel der Marktplatz mit den Haltestellen Akademiestraße, Kurpfälzisches Museum und Universitätsplatz. Die Fahrzeuge verkehrten im 30-Minuten-Takt, aber nicht den ganzen Tag, sondern nur von 12.28 bis 18.46 Uhr. Die durchschnittliche Geschwindigkeit betrug zwölf Stundenkilometer, 18 Minuten dauerte die einfache Strecke. Man durfte den Bus mit den damaligen HSB-Fahrkarten benutzen, es galten also auch Wochen- und Monatskarten. Für eine einzelne Fahrt musste man beim Schaffner einen Fahrschein für 2,30 Mark lösen - die Pferdekutsche kostete nur 1,50 Mark.

Schon am ersten Tag zeigten sich die ersten Hindernisse: Der Bus musste immer wieder anhalten, weil Lieferwagen oder Passanten ihm im Weg waren. Auch die Resonanz war nicht ganz so groß wie erhofft: Täglich nutzten das Angebot 330 Fahrgäste, insgesamt waren es in den zehn Tagen vom 16. bis zum 25. Juni 1989 exakt 3333. Die Reaktionen, die die RNZ damals einfing, reichten "von begeisterter Zustimmung bis totaler Ablehnung". Immerhin begeisterte sich auch die Altstadt-SPD für dieses Experiment und forderte eine feste Linie. Leider lässt sich nicht mehr feststellen, wieso diese Debatte wieder versandete. An den Investitionskosten von 400.000 Mark pro Bus - für einen Zehn-Minuten-Takt wären zwei Fahrzeuge nötig gewesen - wird es nicht allein gelegen haben.

Vielleicht eher an den Bedenken, welche die Stadt heute noch gegen einen E-Bus durch die Hauptstraße hegt: "Ein Kleinbus durch die Hauptstraße, unabhängig von der Antriebsart, ist aus unserer Sicht keine gute Lösung", sagt eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage. "Die Fußgängerzone ist sehr beliebt und stark frequentiert: Ein Durchkommen für den Bus wäre angesichts der hohen Anzahl an Fußgängern nur schwer möglich. Überdies stellt sich die Frage der Verkehrssicherheit."