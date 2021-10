Warten auf Besucher: die beiden Studenten Rody Abdul Razzak und Hannes Schlauderer (v.l.) im Corona-Schnelltestzentrum von Aspilos am Anatomiegarten. Am ersten Tag, an dem die Tests kostenpflichtig sind, ist hier nur wenig los. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. "Kein Warten", steht noch auf dem Schild, mit dem das Q-Schnelltestzentrum auf dem Bismarckplatz für sich wirbt. Am Montagnachmittag aber hat es sich mit dem großen Warten eh erledigt: Es sind nie mehr als zwei oder drei Menschen gleichzeitig, die sich für einen Corona-Test interessieren. Seit diesem Tag kosten sie Geld; mit 15 Euro schlagen sie zu Buche.

"Noch vor einer Woche waren es 400 Personen, die wir hier am Tag getestet haben", sagt Aziz Ulusoy, der das Testzentrum betreut. Bis zum späten Montagnachmittag hätten sich gerade einmal 130 Menschen testen lassen, berichtet er – der Tag ist da zwar noch nicht vorbei, aber es steht fest, wohin die Reise geht: Die Nachfrage sinkt.

Ob sie auch zahlen müsse, will eine Frau in einem grauen Mantel von ihm wissen. Sie ist zweifach geimpft, wie sie erklärt, aber nach einem Paris-Aufenthalt fühlt sie sich krank. Ulusoy versteht, dass ein Test in ihrem wie auch im allgemeinen Interesse wäre. Aber da kann er nichts machen: Derzeit sind Jugendliche unter 18 Jahren, Schwangere und Stillende von der Bezahlpflicht ausgenommen, ebenso Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sowie ausländische Studenten, die mit einem Impfstoff wie Sputnik geimpft worden sind, der in Deutschland nicht zugelassen ist. Die Frau im grauen Mantel muss zahlen. Das sieht sie nicht ein – und geht.

Auch am Anatomiegarten in der Hauptstraße erkundigen sich beim Testzentrum von Aspilos deutlich mehr Menschen nach den Modalitäten, als tatsächlich einen Test in Anspruch zu nehmen. "Stimmt es, dass die Tests jetzt Geld kosten?", will eine junge Frau Anfang 20 mit blondem Dutt wissen. Als Hannes Schlauderer vom Testzentrum bejaht, bedankt sie sich – einen Test will sie nicht. Diese Szene wird sich hier innerhalb einer halben Stunde noch dreimal wiederholen.

Lässt sich denn überhaupt noch jemand testen, wenn er dafür zur Kasse gebeten wird? Eine junge Frau, die Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule studiert, hat ihre Bankkarte schon parat. Sie habe ihre zweite Impfung vor wenigen Tagen bekommen, sagt sie. Es dauert also nicht mehr lange, bis ihr Impfschutz als vollständig gilt. Wer an Präsenzveranstaltungen der Hochschule ebenso wie der Universität teilnehmen will, muss genesen oder tagesaktuell getestet sein – oder eben einen vollständigen Impfschutz haben.

Dass an der Impfung langfristig kein Weg vorbeiführt, sieht auch ein Paar so, das mit seinem Kleinkind zum Testzentrum kommt. Beide seien sie an Covid erkrankt gewesen und hätten daher sicher einen guten Schutz, meinen sie. "Ich bin Krankenschwester und nicht gegen die Impfung, aber ich hätte mich gerne aus freiem Willen zu der Impfung entschlossen", sagt die Frau. Nun kommt sie wohl nicht mehr länger drumherum. "Mein Sohn spielt Fußball in der Halle. Soll ich sagen: Dahin kann ich dich nicht begleiten, du kannst da meinetwegen nicht hin?", beschreibt sie ihr Dilemma.

"Es sind viele junge Leute, die sich jetzt testen lassen, viele sind zwischen 1990 und 2000 geboren", bilanziert Lovis Stricker, Co-Geschäftsführer von Aspilos, das neben der Teststation am Anatomiegarten vier weitere in der Stadt betreibt. "Die Nachfrage von dieser Altersgruppe könnte gut damit zusammenhängen, dass das Semester beginnt", meint er. Neun von zehn seiner Kunden würden nun für die Tests bezahlen, lediglich jeder zehnte falle unter eine Ausnahmeregelung. Die Gesamtzahl der Tests gehe im Stadtgebiet stark zurück. "Insgesamt ist die Zahl der Tests heute um ein Drittel gesunken."

Das setzt sich wohl weiter fort: "Grob kann man sagen, dass wir nur halb so viel testen wie noch vergangene Woche", meint Jamie Arndt von den Q-Testzentren, die ebenfalls fünf Stationen in der Stadt betreiben. "Immer mehr Leute lassen sich impfen. Ich denke, dass die Nachfrage schon in den nächsten Tagen weiter sinkt."