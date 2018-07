Von Daniela Biehl

Heidelberg. Marvin Weik ist am Ende seiner Kräfte. Das Boot, auf dem er treibt, ist vor der alten Brücke fast untergegangen. Er greift nach der Spitze des Bootes, die aus dem Wasser herausragt. "Hilfe!", ruft er. Dann rutscht er vom Bug. "Gleich ist es vorbei", meint ein Strömungsretter der Heilbronner Feuerwehr, fängt ihn auf und zieht ihn ans Ufer. Das Szenario ist glücklicherweise nur eine Übung - und eine Vorführung, die die Heilbronner im Rahmen des Landesfeuerwehrtages auf der "Lebendigen Feuerwehr"-Meile zeigen. Weik ist Teil der Mannschaft professioneller Schwimmer und das Boot nur ein Übungswrack.

Geborgen werden muss es trotzdem. Und das ist für Taucher Philip Noller, der bis vor einem Jahr bei der Bundeswehr arbeitete, gar nicht so einfach. "Unter Wasser sieht man im Grunde nicht viel. Es ist immer wieder eine Herausforderung, Autos oder Boote zu bergen." Dann springt er in den Neckar - und wartet auf den Kran, um dessen Haken am Boot zu befestigen. Dann kann es herausgezogen werden.

Den Besuchern auf der "Lebendigen Feuerwehr"-Meile scheint dieses Spektakel zu gefallen: Während die einen selbst in einen Tauchanzug schlüpfen, die Rettungsaktion filmen und sich alles genau erklären lassen, wandern andere an den vielen Ständen vorbei, die von der Alten Brücke bis zur Stadthalle auf der gesperrten B 37 aufgebaut sind. Hier präsentieren sich die Berufsfeuerwehren, die Polizei und die DLRG, zugleich wird aber auch gezeigt, wie man - im Falle eines Falles - einen Menschen wieder reanimiert oder wie man sich bei einem Brand am besten verhält. Unterdessen spielt im Marstallhof der Spielmanns- und Fanfarenzug der Feuerwehr Riegel "We will rock you", während die Kinder gut 50 Meter weiter auf Mini-Feuerwehrwagen um die Wette düsen.

"Ich war überrascht, wie viel hier geboten wird", sagt Hendrik Geissler, der - mit seiner Tochter Lea auf dem Schoss - am Neckarufer sitzt und mit Gerdt Hartmann plaudert. Sie haben sich gerade erst kennengelernt. Geissler kam aus Mannheim, Hartmann aus Wiesloch. Beide eint die Leidenschaft zur Feuerwehr. "Als Jugendlicher war ich selbst bei den Freiwilligen", sagt Geissler. Und Hartmann meint: "So ein Tag ist wichtig, damit man sieht, wie viel die Feuerwehr leistet."

In ihm steigen Erinnerungen hoch: Er zeigt auf den knallroten Chevrolet Capitol von 1926. "Mit so einem ist mein Großvater gefahren." Er lächelt: "Das waren noch Zeiten, als die Feuerwehr offen fuhr, die Schläuche aus Hanf und die Armaturen aus Messing waren." Und mit solchen "Oldtimern" - in diesem Fall Handdruck-Feuerspritzen aus dem frühen 20. Jahrhundert - startet an der Alten Brücke ein harter Wettkampf. Zehn Mannschaften sollen nacheinander ein imaginäres Feuer löschen. Dass es aber so anstrengend werden würde, hätte der Trupp aus Hohenwettersbach, der als erstes dran ist, nicht gedacht: Ihren Löschwagen - ein Holzkarren, der früher von Pferden gezogen wurde - müssen sie jetzt selbst anschieben, die Deichsel entfernen, den 100 Jahre alten Schlauch mit Schrauben anschließen. Dann heißt es "Wasser marsch!" Gezielt wird auf kleine Markierungen auf der Straße. Und am Ende, nach vier Minuten, läuft der Mannschaft der Schweiß von der Stirn.