Um nach dem Mord an Walter Lübcke ein Zeichen gegen rechten Terror zu setzen, fanden sich gestern rund 100 Heidelberger am Bismarckplatz zusammen. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Ihnen reicht es: Rund 100 Menschen kamen am Freitagabend zu einer Kundgebung gegen rechten Terror am Bismarckplatz zusammen. Anlass war der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke durch einen Rechtsradikalen.

Eingeladen zu der Protestveranstaltung hatte die Antifaschistische Initiative. Aber über das "Heidelberger Netzwerk gegen Rechts" beteiligten sich zahlreiche weitere Gruppen wie die Grünen, die SPD, die Partei "Die Linke", die Grün-Alternative Liste, "Die Partei", die IG Metall und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN).

Sie alle eint nicht nur die Wut über das Attentat an dem liberalen CDU-Politiker Lübcke, sondern der Wille, sich dem rechten Terror in Deutschland entgegenzustellen. "Wir dürfen nicht länger ruhig bleiben", mahnte etwa der Heidelberger SPD-Vorsitzende und künftige Stadtrat Sören Michelsburg. Man müsse den Rechtsradikalen zeigen, dass in der Gesellschaft kein Platz für sie sei.

"Schweigen ist keine Option mehr", betonte auch Zara Kiziltas ("Die Linke"), die ebenfalls gerade in den Gemeinderat gewählt wurde. "Die zunehmenden rechten Gewalttaten sind kein Problem", sagte die Studentin in ihrer Rede, "sie sind eine Gefahr". Dieser müssten sich alle Demokraten gemeinsam entgegenstellen, denn: "Es ist Fakt, dass kein Mensch einem anderen überlegen ist, nur weil er weiß oder deutsch ist."