Von Micha Hörnle

Heidelberg. So viel Erleichterung war selten: Zwei Jahre hatten die Fastnachtszug-Organisatoren einen Nackenschlag nach dem anderen hinnehmen müssen: mal Sturm, mal Regen - und stets eisige Temperaturen: 2016 zählte man 60.000 Besucher, 2017 gar nur 40.000.- bei sonst mindestens 100.000. Und endlich war es gestrigen Dienstag, wie es sein soll: Sonnenschein und eine volle Bergheimer und Hauptstraße. Auch der Marktplatz, wo seit zwei Jahren immer eine Riesen-Sause nach dem Umzug angekündigt war, zu der aber kaum jemand kam, war endlich voller Leute: "Das ist einer der schönsten Fastnachtszüge, die ich in 40 Jahren erlebt habe", freute sich die Symbolfigur der Heidelberger Fastnacht, Perkeo Thomas Barth, als er um 17.10 Uhr, nach drei Stunden Umzug, den Rathausschlüssel an Oberbürgermeister Eckart Würzner übergab.

Würzner war ganz angetan von der Stimmung: "Ich bin einfach nur begeistert, alles war so friedlich. Es tat auch einfach gut, bei Sonnenschein mal wieder draußen zu sein - nach dieser endlosen Zeit mit schlechtem Wetter." Von einer Fastnachtskrise will er nichts wissen: "Wenn das Wetter stimmt, kommen auch die Zuggäste." Ihn freute besonders, dass sich alle Generationen zum Feiern versammelt hatten: "Gerade in der Bergheimer Straße gab es fast nur junge Familien. Das war wirklich schön zu sehen."

Organisator Wolfgang Heindl, Präsident des Heidelberger Karnevalkomitees (HKK), war einfach nur "überglücklich". Er habe nach den letzten beiden bitteren Jahren auf gutes Wetter gehofft - "und dann war es da, wie bestellt". Denn nichts ist für Fastnachter bitterer, als durch halb leere Straßen fahren zu müssen. Und daher wollte Heindl bei den Besucherzahlen nicht tiefstapeln: "Das waren mindestens so viele wie vor vier Jahren. Und damals hatten wir 120.000 Zuschauer geschätzt."

Fastnachtsurgestein Max Reinhard Fels, der den Zug am Anatomiegarten kommentierte, sah das ähnlich: "Dieses Jahr ist es wirklich gut gelaufen. Ich schätze mal mindestens 130.000 Zuschauer." Aber das war nicht seine einzige Sorge. Denn es gab beim Zug doch immer wieder größere Lücken - und offenbar startete man auch relativ spät, erst nach 14.11 Uhr, in der Bergheimer Straße auf die 2,8 Kilometer lange Strecke zum Marktplatz. Fels ärgerte das schon, denn erstens hatte er nichts zum Kommentieren, wenn keiner vorbeikam, und zweitens litt die Stimmung der Zuschauer darunter. Warum es immer wieder zu Stockungen und Lücken kam, wusste auch Cheforganisator Heindl nicht: "Wir hatten drei Zugmarschälle, um so etwas zu verhindern. Es bleibt uns ein Rätsel."

Tatsächlich dauerte es 75 Minuten, bis der ganze Zug mit seinen 62 Nummern - fünf mehr als vor einem Jahr - an Fels vorbeigezogen war; die ersten trafen erst kurz vor halb vier an seiner kleinen Bühne am Anatomiegarten ein. Die meisten Teilnehmer kannte Fels fast schon persönlich - wenn sie denn aus Heidelberg waren. Seine ganz persönlichen Höhepunkte waren die Jubiläumsvereine: Die Perkeo-Gesellschaft wird 111 Jahre, die Kurpfälzer Trabanten 66 Jahre alt - und bildeten daher die Spitze des Umzugs. Anders als sonst marschierte nicht der Dilsberger Musikzug - wirklich altgediente Gäste in Heidelberg - dem Zug voraus, sondern der Perkeo-Fanfarenzug. Ansonsten waren die Heidelberger Fastnachtsvereine in stattlichen Abordnungen vertreten, meist mit ihren Garden. Auch der neue Jugendgemeinderat zeigte sich mit einer stattlichen Fußgruppe den Feiernden. Besonders beeindruckend waren die American Footballer mit ihren martialischen Helmen, die von den Cheerleadern begleitet wurden. Um die gab es vor zwei Jahren einige Schlagzeilen wegen der "Röckchen-Affäre": Nach den Ausschreitungen von Köln hatte es angeblich die Order gegeben, sich nicht im knappen Dress zu zeigen, um keine Übergriffe zu provozieren. Dieses Jahr zeigten die Mädels viel Bein und machten Pyramiden am laufenden Band. Etwas anders bei der zweiten Cheerleader-Gruppe vom HTV: keine Röckchen, sondern Trainingshosen - es war ihnen schlicht zu kalt.

Erstaunlich groß ist dann doch die schiere Zahl der auswärtigen Zugteilnehmer, vor allem die Hexen, die teils aus dem Badischen, teils aus dem Schwäbischen stammen. Vor allem die Reblandhexen aus Varnhalt begeisterten mit ihrer Akrobatik: Sie hoben sich gegenseitig auf ihre Besen - wenn sie nicht gerade damit beschäftigt waren, die Zuggäste mit Konfetti einzureiben. Sogar eine brasilianische Sambagruppe hatte sich eingefunden - und gab sich erstaunlich züchtig. Für etwas andere Exotik sorgten wiederum ausgerechnet Heidelberger, mit dem "Bobeschess Waggis" aus Ziegelhausen: Sie tragen Larven, den Mainzer "Schwellköpfen" nicht unähnlich, und erinnern ein bisschen an die Basler Tradition des Morgestraich.

Auf eine Zugnummer ist immer Verlass: Auch wenn Radio Sunshine Mitte 2016 nach Berlin umgezogen ist und hier nicht mehr auf UKW zu empfangen ist: Sein Wagen mit der stampfenden Musik, traditionell der letzte, bleibt als der "Lumpensammler". Hinter ihm zogen etliche Hundert Jugendliche Richtung Marktplatz, wo es endlich zum ersten Mal bei Sonnenschein eine richtige "After-Umzugs-Party" gab.