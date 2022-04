Heidelberg. (RNZ) Seit 2009 setzt das Queer Festival ein Zeichen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und rückt die Themen der queeren Community in den Fokus. "We are everywhere" (Wir sind überall) lautet das diesjährige Motto des Festivals und der dazugehörigen Ausstellung. Beim Festival sollen sich queere und nicht-queere Menschen begegnen und Vorurteile abgebaut werden. Dabei erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Konzerten, Performances, Lesungen, Kinovorstellungen, Clubnächten, Workshops und vielem mehr. Eine Auswahl aus dem Programm:

> Futuristischer Punkrock:Am Mittwoch, 4. Mai, 21 Uhr, kommt die Performance-Künstlerin "Peaches" auf die Karlstorbahnhof-Bühne, Am Karlstor 1. Ihre Bühnenshows, eine Mischung aus Punk-Konzert und Sexshow, gelten als wegbereitend für die Electroclash-Bewegung.

> Hilltop Cinema: Die Villa Braunbehrens auf dem Kohlhof wird am Donnerstag, 5. Mai, 20 Uhr, zum Veranstaltungsort. Dort werden zur "Hilltop Cinema Werkschau" der Filmemacher Matt Lambert und der Sammlungsleiter des Schwulen Museums Berlin, Peter Rehberg erwartet. Mit seinen unkonventionellen, doch authentischen queeren "Coming Of Age"-Geschichten in Videos, Bildbänden und Filmen schafft es Matt Lambert, Kunst und Realität miteinander verschwimmen zu lassen.

„Kiddy Smile“ rockt die Queer Festival Opening Party im Karlstorbahnhof. Foto: zg

> Die Eröffnung: Mit einem offiziellen Empfang wird das Festival am Freitag, 6. Mai, 19.30 Uhr, im Karlstorbahnhof eröffnet. Für den musikalischen Rahmen sorgt Linda Bender alias Lin. Im Fokus einer Diskussionsrunde steht außerdem die Situation queerer Menschen in Osteuropa. Ab 22 Uhr startet dann die Queer Festival Opening Party mit "Kiddy Smile" und den "Denga Boys".

> Queer Art Night: Eindrücke von internationalen Künstlern der queeren Community verspricht – neben vielen Konzerten – auch die Queer Art Night am Samstag, 14. Mai, 21 Uhr, im Karlstorbahnhof. Ein intersektionaler Abend mit Musik, Screenings und Talks. Beispielsweise wird Ahmad Baba, ein libanesischer interdisziplinärer Performer, den Begriff "queer" aus einer arabisch-muslimischen Perspektive beleuchten.

> Band Boy Harsher: Bereits zum dritten Mal kommen Jae Matthews und Augustus Muller alias "Boy Harsher" im Rahmen des Queer Festivals nach Heidelberg. Diesmal gastieren sie in der Commissary, Patrick-Henry-Village, und zwar am Donnerstag, 26. Mai, ab 20.30 Uhr.

> Die Vorlesungsreihe:Eine ganze Reihe von Vorlesungen rund um queere Geschichte begleitet das Festival bis Ende Juli (alle Termine einsehbar unter https://kurzelinks.de/9fq8). Organisiert werden sie vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Heidelberg und des Forschungsprojekts "Alleinstehende Frauen, Freundinnen, frauenliebende Frauen – lesbische Lebenswelten im deutschen Südwesten" in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit und dem Friedrich-Ebert-Haus.

> Die Ausstellung: "We are everywhere" bekommt drei neue Ausstellungsorte. Die Arbeiten von elf Fotografen aus elf Ländern werden unter anderem im Karlstorbahnhof, im Rathaus, im Haus am Wehrsteg sowie im Stadtgebiet als Plakataktion zu sehen sein.

Info: Tickets und alle Veranstaltungen im Überblick: www.queer-festival.de.