Heidelberg. (pol/mare/mün) In der Kleingemünder Straße in Ziegelhausen brannte am Sonntagabend ein Stück Wald. Später musste die Feuerwehr auch noch zu einem Flächenbrand in Schlierbach eilen.

Gegen 19.30 Uhr ging der erste Anruf bei den Rettungskräften ein. Demnach hatte sich oberhalb der alten Schokofabrik Haaf in Ziegelhausen ein Feuer ausgebreitet. Es handelte sich um ein Areal von 25 mal 60 Meter, berichtet die Feuerwehr.

Die Feuerwehr war mit 50 Mann im Einsatz, es kam zu Verkehrsbehinderungen, da die Kleingemünder Straße gesperrt wurde. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig aufgrund der Lage am Hang. Immer wieder rieselten brennende Teile nach unten und entfachten das Feuer neu. So dauerte es bis weit nach 22 Uhr, ehe der Brand gelöscht war.

Die Feuerwehrkräfte gingen das Feuer von zwei Seitenan: von der Kleingemünder Straße und von der Verlängerung der Schönauer Straße aus. Dort mussten sich die Einsatzkräfte aufgrund der Hanglage zudem vor Abstürzen sichern, um den Brand und später Glutnester sicher löschen zu können. Die Wasserversorgung oberhalb des Steinbruchs wurde über Tanklöschfahrzeuge sichergestellt, die im Pendelverkehr zum nächstgelegenen Hydranten fuhren.

Die Straße konnte erst gegen 23.30 Uhr wieder freigegeben werdne.

Neben der Berufsfeuerwehr Heidelberg waren auf die Wehren aus Handschuhsheim, Ziegelhausen und Kirchheim im Einsatz

Noch während die Einsatzstelle geräumt wurde, kam die Meldung eines weiteren Brandes, zu dem die Feuerwehren eilen mussten. IM Bereich Hausackerweg in Schlierbach brannte oberhalb der S-Bahn-Gleise Gestrüpp. Nach Angaben der Feuerwehr soll es sich um einen Flächenbrand von 20 auf 25 Metern gehandelt haben. Der Brand wurde schnell gelöscht, so dass der Zugverkehr nicht beinträchtigt worden sei, heißt es.

Update: 22. Oktober 2018, 9.10 Uhr