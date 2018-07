Heidelberg. (tt) Noch bis Sonntag sind im Rahmen des Landesfeuerwehrtages viele Aktionen und Vorführungen in der Innenstadt geplant. Dafür wird am Sonntag, 22. Juli, die B 37 zwischen Stadthalle und Fischergasse für den Autoverkehr von 6 bis 22 Uhr gesperrt, die Umleitung führt über den Schlossbergtunnel. Denn zwischen 10 und 17 Uhr findet dort die "Lebendige Feuerwehr"-Meile statt, bei der sich Interessierte über die Aufgabenbereiche der Feuerwehr informieren können. Zudem wird es von 12 bis 14.30 Uhr einen Wettbewerb mit historischen Handdruck-Spritzen geben. Das weitere Programm am Wochenende:

> Bei der Feuerwehr-Messe auf dem Airfield zeigen am Samstag, 21. Juli, zwischen 8 und 18 Uhr rund 90 Aussteller ihre Entwicklungen, es gibt zudem Workshops und einen Themenbereich für Kinder.

> Vorführungen und Übungen zeigt die Feuerwehr am Samstag von 10 bis 18 Uhr: Am Uniplatz wird immer 15 Minuten vor der vollen Stunde ein Brandeinsatz nachgestellt. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Stuttgart zeigen immer um "Viertel nach" ihr Können am Dicken Turm des Schlosses und ihre Kollegen aus Baden-Baden an der Galeria Kaufhof am Bismarckplatz. Das Experimentarium der Jugendfeuerwehr mit seinen Mitmachkisten steht in dieser Zeit auf dem Karlsplatz.

> Die Feuerwehrmusik-Kapellen spielen am Samstag zwischen 9 und 15 Uhr zu den Wertungsspielen im Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2, auf.

> Für die zentrale Bewirtung stehen Stände auf dem Uniplatz. Geöffnet haben sie Samstag von 10 Uhr bis Mitternacht, am Sonntag bis 22 Uhr. Am Samstagabend spielt ab 20 Uhr die "Ingrid Schwarz Band".