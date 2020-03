Von Hans Böhringer

Heidelberg. Ayla Janssens ist 17, macht bald ihr Abitur am Bunsen-Gymnasium (wenn es nicht wegen des Coronavirus verschoben werden sollte) und heute steht sie im Finale von "Dein Song", dem Kika-Wettbewerb für junge Komponisten. Die Jury des Wettbewerbs erkor sie beim Komponistencamp in Ibiza zu einer von acht Finalisten. Ihren ersten Song schrieb Ayla mit sieben, mit dreizehn begann sie, ihre Musik mit dem Handy aufzunehmen. Sie spricht vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Flämisch) und spielt vier Instrumente (Klavier, Harfe, Gitarre und Cajón). Im RNZ-Interview erzählt Ayla von ihren Inspirationen, von ihren Zukunftsplänen – und von Stress.

Glückwunsch zum Einzug ins "Dein Song"-Finale! Wie fühlst Du Dich?

Danke! Es freut mich unglaublich. Klar, es ist ein bisschen viel, weil ich bald auch Abi mache, aber es ist vor allem ganz motivierend, weil ich nach meinem Abi Musik machen möchte. Deshalb unterstützt es mich sehr, wenn Leuten meine Musik gefällt.

Du nimmst mit Deinem Song "Pura Vida" teil. Wie ist der Song entstanden?

Ich habe den vor zwei Jahren angefangen zu schreiben, als es in der Schule sehr stressig war und ich dachte: Ich brauche gerade Musik, die mich ein bisschen herunterbringt, bei der man träumen kann. "Pura Vida", das ist die Begrüßung und gleichzeitig die Lebensphilosophie in Costa Rica, so etwas wie "schönes Leben". Es verkörpert die positive, optimistische und entspannte Lebensweise dort. Ruhe und Entspannung verbinde ich mit Natur, deshalb sind meine Lyrics auch sehr naturverbunden.

Klima und Umwelt sind ein großes Thema für Dich – spielt das mit rein?

"Pura Vida" ist jetzt kein klimaaktivistischer Song, im Gegensatz zu "Hands up", dem Song, den ich bei dem "Eine Welt"-Wettbewerb eingesandt hatte. Trotzdem kommt in diesem Song ganz gut raus, dass ich ein sehr naturverbundener Mensch bin. Bei "Pura Vida" geht es eher darum, was die Natur einem geben kann.

Hast du während des Wettbewerbs noch an dem Song "Pura Vida" gearbeitet?

Ja, ich fand, dem Song fehlt etwas – schon vor dem Casting. Dort bekam ich dann das Feedback: Der Chorus geht zwar ins Ohr, ist aber sehr repetitiv. Diese Eintönigkeit habe ich durch Hinzufügen von ein paar Zeilen verändert. Der Chorus ist dadurch länger geworden und ich habe zur Abwechslung noch eine Bridge hinzugefügt. Ich hatte angefangen, den Song für Gitarre zu schreiben, habe ihn für "Dein Song" dann aber auf Harfe umkomponiert.

Hast Du konkrete Pläne für die Zeit nach dem Wettbewerb – und nach dem Abitur?

Ich habe erstmal genug gelernt und möchte in einem Gap Year Musik machen. Ende 2020 soll mein Album erscheinen und dann will ich auf Tour gehen – aber wegen Corona ist die Frage, ob das überhaupt möglich ist.

Verrätst Du uns mehr über Dein Album?

Es soll "Diversity" heißen, ein Mensch wird schließlich nicht nur durch eine Sache ausgemacht. Das Album soll zeigen, dass ich sehr viele Facetten habe, dass ich mich sowohl für die Umwelt wie auch für Soziales einsetze, aber dass mich auch der Stress und das Leben im Moment beschäftigen.

Hast Du viel Stress?

Ja, das ist ein Problem. Ich bin sehr perfektionistisch und will einfach alles machen: singen, Sport, die Beste in der Schule sein. Aus dieser Stresssituation ist "Pura Vida" entstanden. In der Musik verliere ich mich, da kann ich anfangen zu träumen.

Info: Das Finale findet nicht, wie geplant, mit einer Live-Show vor Publikum statt. Stattdessen läuft heute, Freitag, um 19.05 Uhr auf Kika, eine rein virtuelle Show. Anhand der Musikvideos können Zuschauer auf www.kika.de/dein-song oder telefonisch über den jungen Komponisten des Jahres abstimmen.