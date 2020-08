Von Arnd Janssen

Heidelberg. Nur versprengt sitzen kleinere Gruppen auf der Neckarwiese in Wieblingen, Abstand halten sie reichlich, die Leute baden und genießen am Freitagabend die untergehende Sonne. Es ist insgesamt ruhig, nur wenige "Boomboxen" lassen in gemäßigter Lautstärke Musik übers weite Grün schallen, die Leute unterhalten sich oder spielen Frisbee, Ball oder mit dem Hund. Keine Spur von Partyexzessen und anstandslosem Verhalten.

Nach den unruhigen Wochen auf der Neuenheimer Neckarwiese mit mehreren Räumungen durch die Polizei bestand die Befürchtung, die "Partyszene" könne sich nach Wieblingen verlagern – mit entsprechenden Sorgen hatten sich auch Anwohner an die RNZ gewandt. Zumindest am Freitag sieht es aber nicht danach aus.

"Es geht gesittet zu", sagt eine nahe Anwohnerin, die von einer Bank aus dem Treiben am Neckar zusieht. "Es ist lustig anzuschauen, und die letzten zwei Wochen blieb es immer recht ruhig", kommentiert ein befreundetes Rentner-Paar, das für eine Weile aus dem Schwarzwald zu Gast ist. Aber: "Nach 23 Uhr sollte man schauen, dass Ruhe ist, dann sollte die Musik aus sein", mahnt die Anwohnerin. Die ist heute aber ohnehin nicht sonderlich laut.

Das Ordnungsamt ermahnt die Wiesenbesucher um 21.45 Uhr dennoch, bald die Lautsprecher auszuschalten. Die Präsenz der Ordnungshüter scheint allgemein Wirkung zu zeigen, auch wenn sich manche Besucher daran stören: "Ich finde es nicht okay, dass die Polizei auf dem Gehweg so nah an der Wiese entlangfährt, wo andere Autos auch nicht fahren dürfen", kritisiert Steven Weyandt, ein Psychologiestudent, der sich mit einigen Freunden am Altneckar aufhält. Auch sein Kumpel Lukas Heese hätte es lieber, wenn man auf der Wiese ungestört entspannen könnte.

"Es ist wichtig, dass es Plätze in der Stadt gibt, wo sich Jugendliche im Sommer treffen können", sagt der 26-Jährige. Die Verschmutzung ist ein immer wieder genannter Kritikpunkt an der Wiesennutzung, doch Weyandt ist überzeugt, dass die meisten auf Sauberkeit achten. "Um mehr gegen die Verschmutzung zu tun, könnte die Stadt Müllsäcke to-go anbieten", schlägt der 30-Jährige vor – auch weil die Mülleimer schon früh am Abend überquellen.

Auch der Schüler Matteo Grisset ist gerne abends in Wieblingen: "Hier ist der Neckar sauberer, hier gefällt es mir besser als in der Stadt", sagt der 16-Jährige. Auch er und seine Kumpels sind überrascht angesichts des teils strengen Vorgehens der Behörden: "Am Mittwochabend wurde eine Gruppe von 20 Abiturienten am frühen Abend von der Polizei kontrolliert, und sie haben deren Boxen beschlagnahmt", erinnert er sich.

Und das, obwohl die nicht laut gewesen seien. Eine Streife des Ordnungsamtes, die am Abend an der Neckarwiese Schicht hat, möchte sich nicht äußern und verweist auf die Pressestelle.

Der Schrebergartenbesitzer Juan Garcia-Moya ist quasi direkter Anwohner, da er seinen Garten am Fußgängerweg seit Jahrzehnten pflegt und stets mit Freunden an einem Tisch am hinteren Rand der Wiese sitzt. Er sieht die Sache mit der Sauberkeit ein wenig anders. "Ein Problem ist der Müll, die Feiernden lassen alles liegen", beschwert sich der Wieblinger. Auf der Neckarwiese sind ihm schon verschiedenste Leute begegnet: "Es gibt nette und weniger nette, aber ich bin jedem gegenüber immer friedlich", sagt er.

Gerade in Corona-Zeiten gibt es zu wenige Ausgehmöglichkeiten für junge Leute, hört man hier immer wieder. Die Neckarwiese sei wichtig für die Freizeitgestaltung und sollte den Bürgern nicht weggenommen werden, finden die Besucher. Als es dunkel wird an der größtenteils unbeleuchteten Wieblinger Neckarwiese, leert sich die Fläche schnell, da die meisten zum Baden und Sonnen gekommen sind. Nur noch wenige kleine Grüppchen mit einem Kasten Bier oder leiser Musik bleiben sitzen. Der bisher heißeste Tag des Jahres scheint in Wieblingen ruhig zu enden.