Von Manon Lorenz

Heidelberg. Wenn es ein sicheres Zeichen dafür gibt, dass die Vorlesungszeit begonnen hat und Heidelberg wieder fest in Studentenhand ist, dann sind es die Massen an Fahrrädern, die dicht an dicht vor den Universitätsgebäuden stehen. Das war auch am Montagvormittag bei der Begrüßung der Erstsemester durch das Rektorat und der anschließenden Messe zum Studienauftakt in der Zentralmensa im Neuenheimer Feld der Fall. Trotz der für Studentenverhältnisse nachtschlafenden Zeit, wie Uni-Rektor Bernhard Eitel witzelte, war der Ansturm auf den offiziellen Begrüßungsakt um 9 Uhr so immens, dass der große Hörsaal der Chemie bis auf den letzten Platz besetzt war und per Livestream noch zwei weitere Hörsäle zugeschaltet werden mussten. Sogar draußen standen viele, die keinen Platz mehr bekamen.

Nach der Begrüßung im Chemie-Hörsaal pilgerten die Neuankömmlinge in die Zentralmensa, wo neben Kultureinrichtungen auch politische Gruppen um Aufmerksamkeit buhlten. Fotos: Rothe

Eitel beglückwünschte die angehenden Wissenschaftler zu ihrem Studienplatz an der renommierten Volluniversität. "Das bedeutet aber nicht, dass Sie alle Alkohol trinken sollen", mahnte er in Anspielung an die nächtlichen Trinkgelage in der Altstadt, die im Rahmen der Einführungstage vergangene Woche für reichlich Unmut gesorgt hatten. Damit sei vielmehr das breite Fächerspektrum gemeint, das es ermögliche, auch mal über den Tellerrand des eigenen Spezialgebiets zu schauen. "Nutzen Sie diese Möglichkeit!", so der Rektor. Nach der Vorstellung der Dekane aller Fakultäten sowie der Verfassten Studierendenschaft verabschiedete die "Capella Carolina" die Neuankömmlinge schließlich feierlich mit der Universitätshymne "Hoch Ruperto Carolina" in ihren ersten Uni-Tag.

Wenige Minuten später pilgerten die "Erstis" schnurstracks in Richtung Zentralmensa. Dort warteten die Stände der Studienauftaktmesse mit allerhand nützlichen Infomaterialien auf die Neuankömmlinge. Neben Universitätseinrichtungen wie dem Studierendenwerk, dem Career Service oder der Universitätsbibliothek nutzten auch zahlreiche Hochschulgruppen die Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen. Ein Service, den nicht nur die Studienanfänger dankbar annahmen. Auch "ältere Semester" mischten sich unters Volk, um eine der begehrten "Bib-Bags", der durchsichtigen und mit Kulis, Schreibblöcken und Süßigkeiten gefüllten Taschen abzustauben.

Besonders begehrt war die Bafög-Beratung des Studierendenwerks, aber auch vor den Infoständen mit Freizeitangeboten von der Halle 02, dem Karlstorbahnhof oder dem Hochschulsport bildeten sich lange Schlangen. "Das ist alles sehr hilfreich", freute sich eine Studienanfängerin, die sich angesichts des vielfältigen Angebots aber auch "ein bisschen überfordert" fühlte. Was Studenten anging, die noch keine Wohnung gefunden hatten, konnte die Messe aber keine Abhilfe schaffen. Die Wohnheime des Studierendenwerks seien bis auf das letzte Bett belegt, erklärte eine Mitarbeiterin. Für die Zeit der Wohnungssuche stünden lediglich noch Notquartiere zur Verfügung.

Um gar nicht erst in diese missliche Lage zu kommen, hatten sich manche bereits vor Monaten um einen Wohnheimplatz bemüht. "Ich habe mich schon letztes Jahr im November beworben", erzählt eine Studentin, die deshalb die Zusage für einen Wohnheimplatz früher in der Tasche hatte als ihren Studienplatz. Andere wiederum konnten einen kurzfristig frei gewordenen Platz ergattern oder von Bekannten ein WG-Zimmer übernehmen. Doch auch diejenigen, die Glück bei der Wohnungssuche hatten, monierten: Heidelberg sei zu teuer, die Zahl der Mitbewerber zu hoch und eine bezahlbare Wohnung oft zu weit ab vom Schuss. "In anderen Städten bekommt man mehr für sein Geld", brachte es ein ernüchterter "Ersti" auf den Punkt.

Und worauf freuen sich die Neuen am meisten? "Kontakte knüpfen und sich mit den Kommilitonen anfreunden", "endlich die erste Vorlesung besuchen" und "die Professoren kennenlernen, die einem empfohlen wurden". Und natürlich auf das, was Rektor Eitel höchst persönlich empfohlen hat: das Studentendasein mit all seinen Facetten auszukosten - wenn möglich mit ein bisschen weniger Promille als in der vergangenen Woche.