Von Timo Teufert

Heidelberg. Drei Jahre dauerten die Bauarbeiten an den Westarkaden in der Bahnstadt, jetzt machen die Geschäfte dort nach und nach auf. Nach dem DM-Drogeriemarkt und der Apotheke folgte am Donnerstag die neue Aldi-Filiale mit einer Verkaufsfläche von 1240 Quadratmetern in der Galileistraße 14. Damit konnte der Discounter sein Übergangsquartier auf dem Gelände des ehemaligen US-Supermarktes "PX" am Czernyring verlassen.

"Wir freuen uns, dass wir jetzt auch mitten in der Bahnstadt mit diesem attraktiven Standort vertreten sind", sagte Nils Reithmann, Leiter Filialentwicklung bei Aldi-Süd in Ketsch am Donnerstag. In der Filiale im neuen Design des Discounters könnten die Kunden nun in einer besonders ansprechenden Atmosphäre einkaufen. In der Tiefgarage können sie 90 Minuten lang kostenfrei parken.

Der Übergangs-Markt auf dem ehemaligen „PX“-Gelände wird jetzt abgerissen. Foto: Frederike Hentschel

Die Planungen für die neue Aldi-Filiale starteten schon 2003: Damals erwarb das Unternehmen das Gelände des ehemaligen VW-Händlers Haussmann an der Eppelheimer Straße und eröffnete auf dem Areal 2005 einen Markt. In Zusammenarbeit mit der Stadt verpflichtete sich der Discounter, die Quartiersentwicklung für das Baufeld "C5" in der Bahnstadt auf Grundlage der Rahmenplanung für den neuen Stadtteil zu übernehmen. Umgesetzt wurde die Entwicklung des Projekts ab 2012 durch die Firma Unmüssig, die schon das Stadttor-West gebaut hat. 2017 zog die Aldi-Filiale schließlich in das Übergangsquartier auf dem "PX"-Gelände.

"Wir freuen uns über die Eröffnung der Räume im neuen Nahversorgungszentrum Westarkaden, an dessen Entstehung Aldi Süd ganz wesentlich beteiligt war", sagte gestern Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck. Der Aldi-Markt und die weiteren Geschäfte in dem neu errichteten Einkaufszentrum versorgen nun die rund 5000 Bahnstädter mit allen Produkten des täglichen Bedarfs. Corona-bedingt haben einige Geschäfte in den Westarkaden derzeit nicht geöffnet. Außerdem steht noch die Eröffnung des neuen Edeka Scheck-In-Marktes bevor, der sich ebenfalls in den Westarkaden ansiedelt.

Auf dem Gelände, auf dem noch das verbliebene PX-Gebäude steht, wird mit dem Weggang von Aldi nun das Kopernikus-Quartier entstehen. Das Areal zwischen Czernyring im Norden, Galileistraße im Westen und Grüner Meile im Süden ist in vier Baufelder aufgeteilt.

Für das Baufeld an der Galileistraße laufen bereits die Vertragsverhandlungen mit einem Investor, der dort ein Mischkonzept von Wohnen und Gewerbe umsetzen will. Daneben soll am Czernyring – wo sich der "Übergangs-Aldi" befand – ein Gewerbeobjekt mit belebter Erdgeschosszone entstehen. Der Gebäudeabriss erfolgt dort in Abstimmung mit dem Naturschutz und mit Rücksicht auf die Vegetation. Südlich davon, wo sich heute die Parkplätze befinden, muss der Boden noch auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht werden. Erst dann können zwei Wohngebäude entstehen. Das Gelände in Richtung Wasserturm geht als Kompensation für das Grundstück des Konferenzzentrums an die Max-Jarecki-Stiftung.