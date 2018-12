Heidelberg. (dns) Die gute Nachricht zuerst: Ab dem 1. Januar steigt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland von 8,84 auf 9,19 Euro - und davon profitieren auch viele Taxifahrer in Heidelberg. Doch für die Fahrgäste ist das eine schlechte Nachricht: Damit die Taxibetriebe trotz der höheren Löhne auch weiterhin wirtschaftlich arbeiten können, werden zum Jahreswechsel auch die Preise leicht angehoben. Für die ersten beiden gefahrenen Kilometer innerhalb des Heidelberger Stadtgebietes werden dann 2,80 Euro (bislang: 2,70 Euro) fällig, für jeden weiteren zwei Euro (bislang: 1,90 Euro). Preise für Fahrten aus Heidelberg heraus können auch künftig frei verhandelt werden.

Die Erhöhung hatte ein Heidelberger Taxiunternehmer bei der Stadt beantragt, da er fürchtete, die steigenden Kosten sonst nicht decken zu können. Dem Wunsch schloss sich laut Stadtverwaltung die Heidelberger Taxizentrale an. Im Rahmen einer gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung sprach sich auch der badische Verband des Verkehrsgewerbes dafür aus.

Daraufhin hat Oberbürgermeister Eckart Würzner eine Neufassung der Taxientgeltverordnung beschlossen, die in der letzten Woche dem Gemeinderat zur Information vorgelegt wurde. Es ist die erste Preissteigerung seit dem 1. Mai 2017. Laut Verwaltung habe man sich bewusst für eine "moderate Erhöhung" entschieden: "Die Änderungen in den beantragten Größenordnungen sind angemessen. Sie bringen keine so starke Preissteigerung mit sich, dass ein Rückgang der Fahrgastzahlen befürchtet werden muss", heißt es in der Informationsvorlage für den Gemeinderat.

Die Kilometerpauschale ist jedoch nur einer von drei Bestandteilen des Taxipreises, die anderen beiden bleiben gleich. Dies gilt sowohl für Grundpreis von drei Euro, der bei jeder Anfahrt fällig wird, als auch für die Kosten für Wartezeiten. Diese werden auch in Zukunft bei 30 Euro pro Stunde, also 50 Cent pro Minute, liegen. Als Wartezeit gilt jedes Anhalten des Taxis, das entweder durch den Fahrgast veranlasst wurde oder durch den Verkehr bedingt ist.