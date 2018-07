Heidelberg. (pol/mare) Ein 80-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagmittag, gegen 14.15 Uhr in der Rohrbacher Straße von einer Straßenbahn frontal erfasst und schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann fuhr auf dem Radweg der Rohrbacher Straße in Richtung Kurfürsten-Anlage und wollte kurz vor der Einmündung zur Poststraße nach links in die "Plöck" abbiegen. Er fuhr über die beiden Fahrspuren und wurde dabei von der Straßenbahn, die ebenfalls in Richtung Kurfürsten-Anlage unterwegs war, erfasst.

Der 80-jährige stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde sowie Prellungen zu. Er wurde von Rettungssanitätern versorgt und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad sowie an der Bahn entstand geringer Sachschaden.