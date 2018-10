Heidelberg. (dns) Die Nutzer der Buslinie 32 müssen sich noch gedulden: Trotz Kritik und Druck aus dem Rathaus wird die Rhein-Neckar Verkehr GmbH bis zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember die Buslinie weiter nur abends fahren lassen. Wegen der Baustelle rund um den Hauptbahnhof müssten auf anderen Strecken mehr Fahrer eingesetzt werden. Da es jedoch zu wenig Personal gebe, werde die Linie reduziert, um so kurzfristige Fahrtausfälle zu verhindern.

Bislang sei es jedoch trotz der wieder gestarteten Vorlesungszeit nicht zu Problemen gekommen, da andere Linien den Ausfall kompensierten: "Wir beobachten die Fahrgastentwicklung auf den Linien 21, 24 und 31 sehr genau", erklärt Frank-Wilhelm Coppius. Bisher reiche die Kapazität dort, so der Leiter im Bereich Planung und Betrieb der RNV. Wenn es zu Engpässen komme, werde man jedoch reagieren.

Während man den Ausfall bedauere, will das Unternehmen den Vorwurf, es habe nicht alles unternommen, um diesen zu verhindern, nicht hinnehmen: "Das ist so nicht korrekt und wir möchten dies so nicht stehen lassen", betont Geschäftsführer Martin In der Beek als Reaktion auf einen Leserbrief in der RNZ. So habe man sowohl bei Sub- als auch bei anderen Verkehrsunternehmen um Unterstützung gebeten. "Aber aufgrund anderer Schienenersatzverkehre sind auch dort keine Kapazitäten in der erforderlichen Größenordnung verfügbar." Auch durch das Einstellen kleinerer Buslinien habe man den Personalmangel nicht kompensieren können.

Über den dezimierten Fahrplan ärgerte sich in der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche auch der Oberbürgermeister, der zuvor nicht informiert wurde. "Im Nachgang ist dies sicherlich ein Versäumnis unsererseits, was dem zeitlichen Druck geschuldet war", erklärt Coppius.

Heftige Kritik kommt nun auch vom Studierendenrat der Uni: "Die Linie 32 ist wichtig für die Studis, da sie drei studentische Hot Spots miteinander verbindet: Altstadt, Hauptbahnhof und Neuenheimer Feld", so die Vorsitzenden Julia Patzelt und David Kelly. Die Studenten müssten auf andere Linien ausweichen, "die entsprechend total überfüllt sind, besonders zu Semesterstart". Auch habe das Unternehmen die Studentenvertreter nicht informiert, obwohl es mit diesen gerade über ein neues Semesterticket verhandele. "Der Ausfall einer der wichtigsten Linien des studentischen Lebens sollte mittelfristig kompensiert werden", fordern Patzelt und Kelly.