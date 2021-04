Von Jonas Labrenz

Heidelberg. In Frankreich, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden saß Olga D. bereits in Haft. Deutsche Gerichte in Stuttgart, Unna, Paderborn, Bremen und Oldenburg haben sie schon verurteilt. Doch Olga D. ging weiter auf Diebestour, bestahl vorwiegend alte Frauen beim Einkaufen im Discounter. 32 Taten in den Jahren 2019 bis 2020 mit einer Beute von rund 14.000 Euro warf die Heidelberger Staatsanwaltschaft ihr vor. Olga D. hat sie alle gestanden. Am Landgericht wurde die 35-Jährige am Montag zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Die Angeklagte ging bei den Taten immer ähnlich vor. Nachdem sie zu einem Supermarkt gefahren wurde, betrat sie das Geschäft und hielt nach potenziellen Opfern Ausschau. "Sie hat den Blick dafür, sie hat in ihrem Leben nichts anderes gemacht als das hier", erklärte ein Polizist. Vor allem alte Menschen gerieten ins Visier der Diebin: Sie hätten häufiger höhere Geldbeträge im Portemonnaie, seien in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt und würden oft auch die Pin ihrer EC-Karte notieren. Hatte Olga D. ein Opfer gefunden, wartete sie auf einen günstigen Moment und fischte den Geldbeutel aus dem Rucksack oder aus der Jackentasche. Anschließend verließ sie das Geschäft und hob teilweise hohe Geldsummen vom Konto ab. Mal gab es nur Kleingeld als Beute, in einem Fall konnte Olga D. aber 2000 Euro ergaunern.

Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten sich schon zu Beginn des Prozesses auf eine sogenannte Verständigung geeinigt: Gestehe die Angeklagte, werde ihre Strafe mindestens drei, höchstens dreieinhalb Jahre betragen. Dadurch dauerte die Beweisaufnahme nicht mehrere Tage, sondern konnte an einem Vormittag abgeschlossen werden. Weil die einzelnen Taten nach dem Geständnis nicht mehr streitig waren, ging es vor allem um den persönlichen Hintergrund der Angeklagten.

Olga P. ist Mitte der Achtzigerjahre in Bulgarien geboren und bei ihren Großeltern aufgewachsen. Selbst die vierte Klasse konnte sie nicht beenden: "Ich hatte nicht die Begabung zu schreiben, ich habe nur gespielt", erzählte sie. Bis heute kann sie nur rudimentär lesen und schreiben. Ob das Jugendamt nicht eingeschritten sei, als die Elfjährige einfach nicht mehr zur Schule ging, wollte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle wissen. Darauf erklärte der Verteidiger: "Die Schulpflicht existiert in Bulgarien zwar formal, aber viele Lehrer freuen sich, wenn Roma-Kinder nicht zur Schule kommen." Er selbst habe drei Jahre in dem Land gelebt. "Es herrschen dort Zustände, die wir uns hier nicht vorstellen können." Seine Mandantin sei Teil der diskriminierten Roma-Minderheit und habe keine Chance gehabt, in ihrem Land durch Ausbildung und Arbeit der Armut zu entkommen. Als die Grenzen geöffnet wurden, hätten viele woanders ihr Glück gesucht. "Die abgebrühte Taschendiebin ist sie nicht." Die Angeklagte wolle sich ändern.

"Ins Gefängnis zu kommen war ein Geschenk Gottes, um mein Leben ändern zu können", sagte die Angeklagte in ihrem letzten Wort. Sie arbeite während der Haft, spare dieses Geld. "Ich bin fest entschlossen, wenn ich das Gefängnis verlasse, ein neues Leben anzufangen. Ich habe ein Versprechen vor Gott abgelegt, dass ich nie mehr einen Diebstahl begehen werde."