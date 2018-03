Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Was waren die Leute wütend! Sie sammelten Unterschriften, organisierten Versammlungen und machten ihrem Ärger in Leserbriefen Luft. Die Pläne für eine Flüchtlingsunterkunft an der Straße "Im Weiher" brachten vor zwei Jahren einige Handschuhsheimer, darunter auch ein paar direkte Anwohner, so richtig in Wallung.

Heute ist die Wut weg - und Menschen aus aller Welt sind da. Im September 2017 zogen die ersten ein, inzwischen wohnen 29 Flüchtlinge in der Unterkunft: sechs Familien und vier Alleinstehende. Sie alle sind in der Anschlussunterbringung, ihr Asylantrag wurde also bereits erfolgreich abgeschlossen, oder sie leben schon mehr als zwei Jahre in Heidelberg in der vorläufigen Unterbringung.

Probleme gibt es keine. "Ich habe nichts Negatives gehört", sagt die Sozialarbeiterin vor Ort, Lena Abelshauser. Viele Nachbarn würden auch Spielsachen für die Kinder oder mal ein Möbelstück vorbeibringen. "Die Stimmung ist gut", meint auch Steffen Pauly vom Arbeitskreis "Handschuhsheim hilft". Zwar gebe es bei einigen noch immer Vorbehalte gegenüber den neuen Nachbarn, aber davon bekommen die Flüchtlinge nichts mit. Im Gegenteil: Ehrenamtliche helfen ihnen als Alltagsbegleiter, beim wöchentlichen Sprachcafé im Gemeinschaftsraum kommen sie mit Einheimischen ins Gespräch.

"Die Deutschen helfen uns sehr", sagt Meareg Teklebrhan. Der 30-Jährige floh 2010 aus Eritrea. In dem Staat im Nordosten Afrikas müssen alle Schulabgänger zum Militär - meist ein Leben lang. In den Soldatenlagern leben sie wie Gefangene der staatlichen Diktatur. "Es gibt keinerlei Perspektive", sagt Teklebrhan. Also floh er über den Sudan und Libyen, schließlich über das Mittelmeer nach Italien. In Deutschland kam Teklebhran 2014 an, wo er in Nordrhein-Westfalen untergebracht war. Seine Frau, Zewdi Hiluf, die ebenfalls aus Eritrea floh, lernte er erst in Deutschland kennen. Nach einer Familienzusammenführung leben sie nun gemeinsam in Heidelberg - mit der zweijährigen Tochter Sara. "Wir sind jetzt glücklich" sagt Teklebhran, der schon gut Deutsch spricht. Die kleine Wohnung gefällt ihnen sehr gut. Die Familie hat für drei Jahre eine Aufenthaltserlaubnis. Teklebrhan hofft, dass sie verlängert wird, er würde gerne eine Ausbildung in der Hotellerie machen. Gerade hat er ein Praktikum im "Crowne Plaza" absolviert.

Auch Siamend Shekhi aus Syrien ist mit seiner kleinen Familie sehr glücklich in Heidelberg. Ihr Asylantrag wurde anerkannt. Die Stadt Heidelberg hat das junge Paar vor zwei Jahren - damals war der einjährige Rojan noch nicht geboren - freiwillig aufgenommen. Wegen des Ankunftszentrums in Patrick Henry Village ist Heidelberg nämlich von der Zuweisung von Flüchtlingen ausgenommen.

Nur eines stört Shekhi: "Das Internet ist schlecht." Im ehemaligen "Hotel Metropol" in Bergheim, wo er vorher lebte, sei das besser gewesen. Für den 28-Jährigen ist das sehr wichtig: "Ich lerne Deutsch auch viel mit Youtube-Videos, das geht bei der Verbindung hier nicht so gut." Aber über die Wohnung und die vielen netten Leute ist er sehr glücklich.

In den drei Gebäuden der Unterkunft, die durch einen Laubengang verbunden und um einen Innenhof mit kleinem Spielplatz gruppiert sind, gibt es fünf Dreizimmer- und neun Zweizimmerwohnungen. Ein paar mehr Bewohner werden noch kommen, aber die Kapazität von 66 Personen wird nicht ausgeschöpft werden. "Das passt von der Aufteilung der Familien einfach nicht und wäre auch zu voll", sagt der Flüchtlingsbeauftragte der Stadt, Thomas Wellenreuther.

Er sagt, das Thema der Flüchtlinge und ihrer Unterbringung habe sich wunderbar entwickelt: "Auch in Kirchheim, wo es im ersten Jahr mit Patrick Henry Village konkrete Probleme gab, ist die Stimmung jetzt gut." Überall, wo Flüchtlinge untergebracht seien, gebe es stets viele Heidelberger die helfen und anpacken möchten. "Wir sind da in einer sehr glücklichen Lage in Heidelberg."

In der Unterkunft "Im Weiher" wird jeder neue Bewohner vom Arbeitskreis "Handschuhsheim hilft" mit Brot und Salz begrüßt - und so fühlen sich die Flüchtlinge gleich willkommen. Und die Gastfreundschaft geben sie gerne zurück, wenn sie sich nach ein paar Tagen eingelebt haben. "Wer hierherkommt, verhungert nicht", lacht Sozialarbeiterin Abelshauser. So ist es auch beim Pressetermin mit der RNZ. Am Ende fragt Siamend Shekhi im Gemeinschaftsraum ganz spontan in die Runde: "Wollen Sie zum Abendessen mit in die Wohnung kommen?"