Von Günther Grosch

Heidelberg. Während seine Schulkameraden in der Freizeit am PC hocken oder Fußball spielen, geht es für Moritz Renner auf internationale Turniere oder zum Olympia-Stützpunkt. Der 16-jährige Heidelberger sorgt derzeit als amtierender Deutscher Meister im Florettfechten in der Altersklasse U 17 auf der Planche für Furore. Nicht weniger als zwei Mal Gold und ein Mal Bronze im Einzel sowie fünf Mannschafts-Goldmedaillen hat der Helmholtz-Schüler in den vergangenen Jahren gewonnen.

In Paris gelang ihm kürzlich sein bisher spektakulärster Coup. Als erster Deutscher setzte er sich beim "Challenge Marathon Fleuret 2018" gegen 295 Konkurrenten aus 30 Nationen durch. Eine weitere Goldmedaille mehr. Bereits in der Vorrunde des U 17-Wettbewerbs hatte Renner mit einem vierten Platz aufhorchen lassen. Und auch in der Hauptrunde gelang ihm gegen seine deutschen, portugiesischen und französischen Gegner Treffer um Treffer.

Bei den letzten beiden großen Turnieren lief es dafür nicht ganz so gut: Vor wenigen Tagen schaffte Renner es bei der Weltmeisterschaft in Verona unter die besten 32 - genau wie bei der Europameisterschaft in Sotschi im März. "Ich hatte mir mehr ausgerechnet", erklärte er im Anschluss. Das vergleichsweise frühe Aus für das Talent bedeutet allerdings weder in den Augen der TSG-Trainerin Yuliya Ishchenko noch in denen des Bundestrainers einen Beinbruch.

Moritz sportliche Karriere begann schon früh. "Das Fechten entdeckte er in der Schul-AG für sich", erzählt seine Mutter, Ute Renner. Bald darauf trat er in die Fechtabteilung der TSG Rohrbach ein: "Moritz hat erstmals mit fünf Jahren beim Training mitgemacht und bestritt mit sieben Jahren sein erstes Turnier." 2009 wechselte er zum neu gegründeten Fechtverein Heidelberg: "Bei der TSG Rohrbach wurde kein Florett mehr gefochten", bedauert er. Vier Jahre später nahm ihn Erfolgstrainer Aleksandr Perelmann unter seine Fittiche - bis zu seinem Tod 2017. Startrecht erhielt er zunächst für den Mannheimer Fechtklub MFC. Seit 2016 läuft er für die TSG Weinheim auf.

"Fünfmal in der Woche je zwei Stunden Training", beschreibt Moritz seinen Einsatz. In den Schulferien finden darüber hinaus Lehrgänge in Tauberbischofsheim und Bonn statt. Hinzu kommt im August ein zweiwöchiges Trainingslager in Polen. Nicht zu vergessen die "turnierfreien Wochenenden", an denen er am Kadertraining im Olympiastützpunkt Bonn teilnimmt - angeleitet vom Bundestrainer für Herrenflorett, Ulrich Schreck. Zusätzlich startet Moritz auch bei "U 20"-Turnieren und Wettkämpfen der Aktiven.

Weil die Anreise zu den Turnieren in der Regel freitags und die Abreise sonntags oder montags erfolgt, führt dies in der Schule zu vielen Fehltagen: "Das Helmholtz-Gymnasium als ,Eliteschule des Sports’ stellt ihre Kadersportler aber frei, wenn die Noten in Ordnung sind", erläutert Ute Renner nicht ohne Stolz: "Moritz besucht die Kursstufe und hatte im Zeugnis elf Punkte, was einem Notendurchschnitt von 2,0 entspricht." Natürlich müsse der Unterrichtsstoff nachgeholt und alle Arbeiten nachgeschrieben werden. Doch auch dies bedeutet keine Probleme. Moritz: "Mein Tutor, der Sport- und Englischlehrer Andreas Gängel, organisiert zusätzliche Unterrichtsstunden für mich ."

Spricht man mit Moritz über die Wettkämpfe, betont er eins gleich: Obwohl Fechten eine Einzelsportart ist, gibt es einen gesunden Zusammenhalt unter den Sportlern: "Als Anfang des Jahres beim Juniorenweltcup in Barcelona an meiner Maske ein Defekt auftrat, hätte ich nicht mehr weiter fechten können", so Moritz. Verschiedene Fechter hätten ihm dann ihre Maske angeboten, damit er dabei bleiben kann: "Ich habe dann das Turnier mit der Maske eines polnischen Fechters weitergefochten."

Und wenn es für den Heidelberger "Jung-d’Artagnan" so erfolgreich weitergeht, dann dürfte auch einer Teilnahme an der Jugend-Olympiade im Oktober in Buenos Aires nichts im Wege stehen.