Heidelberg. (RNZ) Im Sommer soll die Neckarwiese für vier Wochen jede Nacht taghell erleuchtet werden. Die Stadt will testen, ob dadurch dort nachts mehr Ruhe einkehrt, wie Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson im RNZ-Interview erklärte. Den erhöhten Energieverbrauch nimmt Erichson, der auch für die Umwelt zuständig ist, dabei in Kauf.

Aber immerhin: Wie jedes Jahr beteiligt sich die Stadt am Samstag wieder an der weltweiten "WWF Earth Hour" für den Klimaschutz. Damit setzt die Umweltorganisation "World Wide Fund for Nature" (WWF) gemeinsam mit Tausenden Städten rund um den Globus ein Zeichen für den Klimaschutz, indem viele Lichter an öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet werden - für eine Stunde.

In Heidelberg löschen Stadt, Stadtwerke und andere Partner das Licht von 20.30 bis 21.30 Uhr etwa am Schloss, der Alten Brücke, einigen Kirchen - und die Baumbeleuchtung an der Neckarwiese. Auch jeder Bürger kann mitmachen und zu Hause Lichter abschalten.