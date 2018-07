Heidelberg. (abs) "Es gibt zwei Sorten von Unternehmen: Die einen wurden schon einmal gehackt, und die anderen haben es noch nicht bemerkt." Mit diesem Satz sichert sich IT-Experte Dirk Achenbach bei seinem Vortrag auf dem Digitalgipfel einen Lacher. Doch der Scherz hat einen ernsten Hintergrund. Ransomware, die Viren auf dem Computer einschleust und ihn dann lahmlegt, ist für viele Unternehmen tatsächlich zu einem Problem geworden.

Um Firmen in einer solchen Situation zu helfen, hat das Land Baden-Württemberg 2018 die Cyberwehr gegründet. Sie soll als Beratungsstelle für kleine und mittlere Unternehmen, die Opfer eines Angriffs geworden sind, dienen.

Wie funktionieren solche Trojaner? "Im Grunde sind das Programme, die den Nutzer dazu verleiten, eine Ransomware, also eine schädliche Software, auf seinem Computer zu installieren", erklärt Achenbach. "Und zwar, ohne dass er es selbst bemerkt."

Wie das funktioniert, demonstriert er an einem Beispiel: "Hier sehen wir den Computer eines durchschnittlichen kleinen Unternehmens: Es gibt ein paar Ordner und einige Dokumente, darunter Rechnungen und eine Mahnung." Auf der Leinwand hinter ihm taucht ein typischer Computerbildschirm auf. Er geht ins Mail-Postfach, öffnet eine Mail und eine angehängte PDF-Datei, klickt auf einen Link, weil das Dokument nicht richtig angezeigt wird.

"Und schon haben wir den Virus installiert." Was das bedeutet, wird nun auf der Leinwand sichtbar: Die Dokumente haben seltsame Namen bekommen und lassen sich nicht mehr öffnen. Dafür ist eine Homepage aufgeploppt, die den Nutzer zum Zahlen einer bestimmten Geldsumme auffordert - im Gegenzug für eine Entschlüsselungssoftware.

"Das ist die Masche der Erpresser", erklärt Achenbach. In diesem Fall können sich Betroffene an die Cyberwehr wenden. "Unser Ziel ist es, eine grundsätzliche Strategie zu entwickeln, nach der alle Betroffenen in einer solchen Situation vorgehen können" , erläutert Achenbach das Vorgehen der Cyberwehr. "Es ist unsinnig, wenn jedes Unternehmen sein eigenes Vorgehen hat."