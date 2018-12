Heidelberg. (hö) Eckart Würzner gehört zu den Stammgästen des Dieselgipfels. Auch am Montag war der OB in Berlin - und zog gegenüber der RNZ ein gemischtes Fazit: Die Aufstockung der Soforthilfen seitens des Bundes - um 500 Millionen auf jetzt 1,5 Milliarden Euro - sei ja schön und gut, aber viel wichtiger seien die "normalen" Förderungen für den Nah- und den Radverkehr, um für eine bessere Luft in den Städten zu sorgen. Am liebsten wären Würzner da Erhöhungen - mit Folgen auch für Heidelberg, beispielsweise mit einem Radschnellwegenetz, einer Neckarbrücke für Radler oder dem Ausbau der Straßenbahn. "Im Grunde sind wir da mit unserem Mobilitätsnetz längst in Vorleistung getreten", so Würzner.

Beim Großthema Nachrüstung vertrat Würzner den Standpunkt, dass nicht nur die Autobesitzer in den besonders belasteten Städten eine Förderung zur Nachrüstung ihrer Autos bekommen sollten, sondern auch die Pendler aus dem Umland - und auch die Handwerker mit ihren Kleinlastwagen. Ob die Intervention gefruchtet hat? Würzner meint über die Anwesenheit von über 20 Oberbürgermeistern deutscher Großstädte im Bundeskanzleramt: "Wenn man der Bundeskanzlerin und den Ministern mal die Problemlagen vor Ort persönlich schildert, hat das einen ganz anderen Effekt, als wenn sie es nur hören würden."

Ein großes Thema beim Dieselgipfel war auch das zu geringe Angebot deutscher Hersteller an umweltfreundlichen Bussen oder Lastwagen, denn mittelfristig sollen die Flotten umgestellt werden - vom Linienbus bis zum Mülllaster. Aber es hakt: So hatten nach dem ersten Dieselgipfel im Sommer des letzten Jahres Mannheim und Heidelberg je drei Elektro-Busse von Mercedes bestellt, doch die Auslieferung dauert: Im März wurde der E-Citaro der Mercedes-Bus-Sparte Evo-Bus vorgestellt, vor drei Wochen wurde endlich der erste in Hamburg ausgeliefert - bestellt hat die Hansestadt insgesamt 20.

Auch in Heidelberg sollten eigentlich ab dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag drei Evo-E-Busse vom Hauptbahnhof zum S-Bahn-Halt Karlstor fahren, in den letzten Wochen wurde am Adenauerplatz eine Extra-Spur eingerichtet. Doch das verzögert sich, denn das Mannheimer Evo-Bus-Werk lieferte verspätet. Nun rechnet man, so ein RNV-Sprecher, mit der Inbetriebnahme der Pilotlinie im Januar.