Der Artikel wird stetig aktualisiert

Heidelberg. (dns) Sechs Menschen sind in Heidelberg mittlerweile im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das gab das zuständige Gesundheitsamt am Mittwoch bekannt – ohne weitere Details zu den beiden neuen Todesfällen zu nennen. Auch im benachbarten Rhein-Neckar-Kreis ist eine weitere Person verstorben, dort zählt die Behörde mittlerweile 16 Todesfälle.

Ein Blick auf die Zahl der Infektionen und Genesungen gibt jedoch Grund zur Hoffnung: Denn seit rund einer Woche nimmt sowohl in der Stadt als auch im Kreis die Zahl der Erkrankten kontinuierlich ab. Zieht man nämlich von der Gesamtzahl der Infizierten (254 in Heidelberg) die Genesenen (125) und Verstorbenen (6) ab, kommt man auf aktuell noch 123 Erkrankte. Am 2. April wurde der Höchstwert von 149 erreicht. Im Kreis ist die Entwicklung noch deutlicher: Dort galten am 1. April noch 428 Menschen als infiziert, aktuell sind es nur noch 314.

Daran zeigt sich, dass die Kontaktsperren offenbar Wirkung zeigen. Ein Grund zur Entwarnung ist das jedoch noch nicht: Dies sind nur die offiziellen Zahlen, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen – und auch das Infektionsrisiko ist noch immer hoch.

Update: Mittwoch, 8. April 2020, 19.46 Uhr

Heidelberg. (RNZ/mare) In der Stadt Heidelberg gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie das Gesundheitsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, das auch für den Stadtkreis Heidelberg zuständig ist, mitteilte, ist am Sonntagabend ein über 80 Jahre alter Mann aus Heidelberg in einer Heidelberger Klinik verstorben. Am Montagmorgen hat ebenso eine über 90 Jahre alte Frau aus Heidelberg in einer Heidelberger Klinik den Tod gefunden.

Damit gibt es insgesamt vier Todesfälle mit Coronavirus in der Stadt Heidelberg.

Update: Montag, 6. April 2020, 15.26 Uhr

Heidelberg. (hob) Es sind Zahlen, die positiv stimmen und vermuten lassen, dass sich die Menschen in der Region an das Kontaktverbot und die Coronaverordnung des Landes halten. Laut den aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar, das auch für Heidelberg zuständig ist, ging die Anzahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten deutlich zurück. Während die Behörde bis Samstag, 14 Uhr, im Vergleich zum Vortag noch sechs Neuinfektionen meldete, waren es Sonntag nur noch zwei. Den acht neuen Corona-Fällen über das gesamte Wochenende stehen 21 Personen gegenüber, die in diesen zwei Tagen die Covid-19-Erkrankung nun offiziell überstanden haben. Die Anzahl der Genesenen in Heidelberg stieg damit insgesamt auf 100.

Zwei mit dem Coronavirus Infizierte, eine über 80-jährige Frau und ein Mann über 60, sind seit Beginn der Pandemie in Heidelberg gestorben. Ihre Herkunft und die Todesursache sind unklar, da das Gesundheitsamt darüber mit Rücksicht auf die Angehörigen und den Datenschutz nicht informiert. Zusammen mit den Kontaktpersonen der Covid-19-Erkrankten befinden sich in Heidelberg derzeit 1500 Menschen in Quarantäne, das sind immerhin 34 Frauen und Männer weniger als noch am Vortag.

Update: Sonntag, 5. April 2020, 18.30 Uhr

Frische Luft schnappen wird für Heidelberger noch schwieriger

Heidelberg. (mün) Kurz vor dem Anstieg der Temperaturen am Wochenende und dem richtigen Frühlingsstart reagiert man im Heidelberger Rathaus. Am Freitagnachmittag wurde mitgeteilt, dass der Aufenthalt in städtischen Parks und Grünanlagen entweder gar nicht oder nur noch sehr eingeschränkt erlaubt ist. So soll das geltende Kontaktverbot durchgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die verschärften Regeln gelten ab Samstag, 4. April. Die Polizei kündigt außerdem verstärkte Kontrollen an.

Auf der einen Seite setzt man auf noch mehr Verbote. Auf der anderen Seite lässt der Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) mitteilen, die große Mehrheit der Menschen in der Stadt verhalte sich "diszipliniert und einsichtig". Trotz des sonnigen Wetters der vergangenen Tage und der vielen Menschen im Freien am Nachmittag habe es nur sehr wenige Verstöße gegen das Kontaktverbot gegeben. Erichson geht davon aus, dass das sich das auch bei steigenden Temperaturen nicht ändern werde, lässt er sich zitieren.

Trotzdem setzt man im Rathaus auf folgende verschärften Regelungen:

> Komplettes Verbot für die Neckarwiese: Niemand darf mehr die Neckarwiese bei Neuenheim betreten, noch nicht mal drüberlaufen zum Neckarufer oder dort Joggen. Die Stadtverwaltung hat hier ein unbeschränktes Aufenthaltsverbot erlassen. Ein einsames Sonnenbad mit zwei Metern Abstand zu anderen Menschen ist genauso verboten wie ein Picknick mit den Kindern oder dem Lebenspartner.

> Beschränktes Aufenthaltsverbot: In vielen anderen Grünanlagen (siehe Liste unten) darf man nur noch Joggen, einen Spaziergang machen oder den Hund ausführen. Immerhin: Auf eine Bank darf man sich noch setzen, aber mit dem eigenen Nachwuchs eine Runde Federball oder Fußball spielen, ist ab Samstag ebenfalls verboten.

Durch diese Parks und Grünanlagen darf man noch gehen:

− das Neckarvorland in Wieblingen

− der Grahampark

− die Anlage Werderplatz

− die Schwanenteichanlage

− der Stadtgarten

− die Anlagen Danteplatz, Zähringerstraße sowie Sickingenstraße

− die Käthchen-Förster-Anlage

− die Anlage am Oberdorfplatz

− die alla hopp!-Anlage

− der Heimgarten

− die Josef-Ammann-Anlage

− die Hostig

− die Bühlersche Wiese

− der Platz der Begegnung

− der Ebert-Platz

− das Kuchenblech

− der Fürstendamm

− der Schlautersteig

− die Aussichtsplattform am Königstuhl

− die Wolzel- und die Emmertsgrundsenke

− der Zollhofgarten

− die Promenade in der Bahnstadt

Wie bisher bleiben auch alle Schulhöfe, Spielplätze und Freizeitanlagen gesperrt. Hier sind jegliche Nutzung und der Aufenthalt untersagt.

Update: 3. April 2020, 17.45 Uhr

Die Klinik im Neuenheimer Feld, in dem sich auch die Corona-Ambulanz befindet. Foto: PR-Video

Heidelberg. (RNZ/mare) Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat gemeinsam mit den weiteren Krankenhäusern in Heidelberg sowie den kreiseigenen GRN-Kliniken unter Leitung des Universitätsklinikums Heidelberg eine Covid-19-Koordinierungsstelle eingerichtet. Als Partner und Schnittstelle zum Rettungsdienst arbeitet zudem die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar/Heidelberg (ILS) eng mit ihr zusammen. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Covid-19-Koordinierungsstelle dient als zentrale Anlaufstelle für einen bedarfsentsprechenden Umgang mit stationär aufgenommenen Covid-19-Patienten. In Echtzeit haben die Ärzte mittels einer Software den Überblick, wo im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg welche Kapazitäten vorhanden sind. "Es ist gut und richtig, dass in dieser schwierigen Phase die Kliniken in Heidelberg und im Landkreis zusammenrücken und gemeinsam an einem Strang ziehen. So kann besonders die intensivmedizinische Versorgung in einer Krisensituation noch effektiver koordiniert werden", sagt Landrat Stefan Dallinger.

"Wir haben in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis eine sehr gute Gesundheitsversorgung. Es freut mich, dass bei der Bewältigung der Corona-Pandemie alle Kliniken und Krankenhäuser gemeinsam agieren", lobt auch Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner die neue Koordinierungsstelle. So könnten Kapazitäten für Intensivpatienten bestmöglich ausgenutzt und bei Bedarf auch schneller ausgebaut werden.

"Es ist wichtig, die Verteilung der Patienten und die Belegung der Betten in Heidelberg und der Region zentral zu koordinieren", sagt Prof. Dr. Popp, Sektionsleiter Notfallmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg, der gemeinsam mit Dr. Michael Preusch von der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie die Covid-19-Koordinierungsstelle leitet. "So können bestehende Strukturen, die im Krisenfall an die Belastungsgrenze kommen, effizient entlastet werden."

Grundlage der Covid-19-Koordinierungsstelle ist eine mit Unterstützung des Softwarekonzerns SAP aufgesetzte gemeinsame Datenplattform, auf der die Krankenhäuser möglichst aktuell ihre verfügbaren Kapazitäten melden. Schon seit Wochen bereiten sich die Kliniken in der Region auf eine steigende Zahl von Patienten vor und haben ihre Kapazitäten ausgeweitet.

Momentan werden für Covid-19-Patienten aller Behandlungsstadien (Isolier-Normalstation, Intensivstation und Intensivbetten mit Beatmungsgeräten) insgesamt rund 370 Betten koordiniert. Aktuell sind davon etwa 140 mit Covid-19-Patienten belegt.

Die Zahl der durch die Covid-19-Koordinierungsstelle verwalteten Betten kann übrigens – an die jeweilige Lage angepasst – durch die Krankenhäuser der Region kurzfristig erweitert werden. Dazu wurde mittlerweile ein sogenannter interklinischer Stab eingerichtet, in dem neben dem Bettenthema auch die Frage der Logistik zur Versorgung mit Schutzausrüstung und ein gemeinsames Behandlungsschema für Covid-19-Patienten erörtert werden.

Allerdings ist grundsätzlich für kurzfristige Erweiterungen der Bettenkapazitäten neben dem Faktor persönliche Schutzausrüstung insbesondere das verfügbare Personal entscheidend. Dies trifft insbesondere auch auf die rund 80 Alten- und Pflegheime im Rhein-Neckar-Kreis sowie die 14 in Heidelberg zu. Auch dort beschäftigt sich die Stadt mit möglichen Ausweichimmobilien. Es soll aber zunächst versucht werden, die Betreuung der Bewohner so lange es geht im bestehenden Heim aufrechtzuerhalten und vorhandene sächliche und personelle Ressourcen dort zu investieren.

Update: Freitag, 3. April 2020, 13.13 Uhr

Heidelberg. (RNZ/mare) Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Donnerstag, 2. April 2020, den ersten Todesfall im Stadtgebiet Heidelberg bestätigt. Es handelt sich um eine über 80 Jahre alte Frau, die in einer Heidelberger Klinik verstarb.

"Es war leider nur eine Frage der Zeit, nun ist die erste Bürgerin aus Heidelberg an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden. Der Fall macht uns allen noch einmal klar: Das Virus ist gefährlich, es fordert Menschenleben. Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, dass sich das Virus nicht schnell verbreitet. Nur dann wird unser Gesundheitssystem nicht überlastet. Nur dann bekommt jeder Erkrankte in unseren Kliniken die Behandlung, die er braucht", sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Im Stadtgebiet Heidelberg liegt die Gesamtzahl aller bislang positiv getesteter Personen am Donnerstag bei 213. Insgesamt befinden sich laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, aktuell 393 Personen in Quarantäne. Von den seit Beginn der Corona-Pandemie 213 gemeldeten Infizierten aus Heidelberg sind zwischenzeitlich schon 63 Personen wieder vollständig gesundgeworden.

Gemeinderat kann erstmals Beschlüsse im elektronischen Verfahren fassen

Der Heidelberger Gemeinderat entscheidet bis Dienstag, 7. April, erstmals in seiner Geschichte in einem elektronischen Verfahren über insgesamt 22 Tagesordnungspunkte. Dabei handelt es sich aber nicht um eine digitale Gremiensitzung. Die Stadträtinnen und Stadträte haben mehrere Tage Zeit, sich Vorlagen zu Tagesordnungspunkten anzuschauen. Wenn sie mit einem Beschlussvorschlag nicht einverstanden sind, können sie schriftlich widersprechen.

Wenn sie einverstanden sind, müssen sie gar nichts tun. Ein Tagesordnungspunkt gilt nur dann als beschlossen, wenn es keinen einzigen Widerspruch gibt. Zu den Projekten in diesem Durchlauf zählen beispielsweise die Beteiligungsverfahren zum Einzelhandels- und zum Stadtentwicklungskonzept, die Geschwisterermäßigung in Kindertageseinrichtungen freier Träger oder die Fortschreibung des Straßenzustandskatasters.

"Es ist wichtig, dass wir auch in Krisenzeiten handlungsfähig bleiben und politische Beschlüsse zu stadtrelevanten Projekten herbeiführen", sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner. Das elektronische Verfahren sei nicht für alle Projekte möglich. Aber es gehe gut bei Themen, bei denen keine kontroversen politischen Debatten und Abwägungsprozesse zu erwarten seien. Für andere Themen brauche man nach wie vor Sitzungen des Gremiums.

Die Besonderheit am elektronischen Verfahren: Die Räte müssen einem Beschlussvorschlag nicht aktiv zustimmen, ein Nicht-Melden gilt als Einverständnis. Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die einem Beschlussvorschlag nicht zustimmen möchten, haben bis Dienstag, 7. April, 23.59 Uhr Gelegenheit zum Widerspruch. Alle Vorlagen beziehungsweise Anträge, zu denen bis zum Ablauf dieser Frist keine Widersprüche eingegangen sind, gelten als beschlossen beziehungsweise im Beratungslauf abgeschlossen. Im elektronischen Verfahren gibt es keine Beschlüsse mit Mehrheit. Wenn auch nur eine oder einer der 48 Stadträtinnen und Stadträte widerspricht, gilt eine Vorlage oder ein Antrag als nicht beschlossen und muss auf die Tagesordnung einer regulären Gemeinderatssitzung geschoben werden.

Die 22 Beschlussvorlagen für die Gemeinderäte sind wie bisher auch auf der Homepage der Stadt Heidelberg im Bürgerinformationssystem einsehbar: https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/infobi.asp

Tipps und Unterstützung für Familien mit Kindern

Kita geschlossen, Schulunterricht zu Hause, gereizte Stimmung oder Langeweile in den eigenen vier Wänden: Familien mit Kindern stehen in der Corona-Krise vor besonderen Herausforderungen. Angebote und Ansprechpartner, die den Familienalltag unterstützen, sind hier eine große Hilfe.

> Entlastung

Keine Kitakosten: Für die Dauer der Schließung werden in den städtischen Kitas in Heidelberg keine Betreuungs- und Verpflegungsentgelte erhoben. Auch in der Kindertagespflege erhebt die Stadt Heidelberg für diese Zeit keine Kostenbeiträge. Diese Regelung gilt nicht für Kinder, die eine Notbetreuung in den Einrichtungen erhalten.

Einkaufshelfer/-innen: Nicht nur Senioren brauchen derzeit Unterstützung beim täglichen Einkauf. Auch Familien, die in häuslicher Quarantäne sind, können Hilfe gut gebrauchen. Die Stadt Heidelberg gibt eine Übersicht über die Angebote auf www.heidelberg.de/coronavirus > Hilfsangebote in Heidelberg >Hilfe in der Nachbarschaft.

Staatliche Hilfen: Vom Notfall-Kinderzuschlag bis zur Lohnfortzahlung bei Kinderbetreuung: Das Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet täglich aktualisierte Informationen über staatliche Hilfen und Serviceangebote für Familien.

> Betreuung

Notbetreuung in Schulen und Kitas: Zunächst bis 19. April bleiben wegen der Corona-Pandemie in ganz Deutschland Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen. Allerdings ist eine Notbetreuung für Kita-Kinder, Kinder in der Tagespflege und Schulkinder bis einschließlich Klassenstufe 6 eingerichtet. Sie ist auch in den Osterferien vom 6. bis 17. April 2020 gewährleistet. Voraussetzung der Notbetreuung ist, dass die Erziehungsberechtigten der Kinder im Bereich der "kritischen Infrastruktur" tätig sind und an ihren Arbeitsplätzen benötigt werden.

> Lernen

Daheim lernen mit der Stadtbücherei: Die Schulen sind geschlossen, die Abschlussprüfungen verschoben – und trotzdem müssen Schülerinnen und Schüler weiter lernen. Die Stadtbücherei Heidelberg unterstützt mit verschiedenen Angeboten vom Brockhaus Schülertraining bis zur fachspezifischen Linksammlung für Abiturienten.

Stay@home: Lernvideos für Kinder und Jugendliche und vieles mehr hat der Stadtjugendring unter dem Angebot stay@home auf seiner Homepage www.sjr-heidelberg.de im Angebot.

> Beratung

Von der Erziehungsberatung über Beratungsangebote zu den Themen häusliche Gewalt, Kinderschutz, Schwangerschaft, Sucht, Behinderung, Pflege und vieles mehr gibt es für Familien auf der Homepage der Stadt hier.

> Freizeit

Mehr über die Tiere im Heidelberger Zoo erfahren, virtuell die Sammlung des Kurpfälzischen Museums erkunden, Bücher, Hörbücher und Zeitschriften von der metropolbib.de der Stadtbücherei herunterladen, Konzerte des "Heidelberger Frühling" gemeinsam erleben – das und noch viel mehr können Familien entdecken auf der Homepage der Stadt hier.

Update: Donnerstag, 2. April 2020, 15.35 Uhr

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat die Stadtverwaltung Heidelberg alle städtischen Verwaltungsgebäude geschlossen. Ab sofort sind die Bürgerämter in den Stadtteilen sowie die Zulassungs- und Führerscheinstelle nur telefonisch erreichbar. Das teilt die Stadt mit.

Zu folgenden Zeiten nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort Anrufe entgegen: am Montag von 8 bis 12 Uhr, von Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Der Kontakt ist außerdem jederzeit per E-Mail oder schriftlich möglich.

Die Bürgerämter sind telefonisch zu erreichen unter der zentralen Telefonnummer 06221/58-47980 und per E-Mail an buergeramt@heidelberg.de, die Kfz-Zulassungsstelle unter der Telefonnummer 06221/58-43700 oder per E-Mail an kfz-zulassungen@heidelberg.de und die Führerscheinstelle unter der Telefonnummer 06221/58-13444 und per E-Mail an fuehrerscheinstelle@heidelberg.de.

Persönliche Terminvereinbarung gibt es nur in dringenden und unaufschiebbaren Fällen.

Kann ein Anliegen nicht telefonisch, schriftlich oder per E-Mail bearbeitet werden, besteht in dringenden und unaufschiebbaren Fällen die Möglichkeit, einen persönlichen Termin zu vereinbaren. Persönliche Vorsprachen sind nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung in den Bürgerämtern Handschuhsheim, Kirchheim und Ziegelhausen sowie in der Kfz-Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle möglich. Persönliche Termine sind dort auch für Bürgerinnen und Bürger aus allen anderen Stadtteilen möglich.

Viele Anliegen können auch rund um die Uhr über das digitale Angebot erledigt werden. Die Online-Services sind zu finden unter www.heidelberg.de/formulare

Öffentliche Spiel- und Bolzplätze gesperrt, Grünanlagen offen

In Zeiten der Coronakrise ist der Aufenthalt auf öffentlichen Grün- und Spielflächen klar geregelt. Das oberste Gebot lautet: Abstand halten. Gesperrt sind deshalb öffentliche Spiel- und Bolzplätze. Dazu zählen auch Boulebahnen und sonstige öffentliche und private Freizeit- und Sportanlagen.

Die Heidelberger Grün- und Parkanlagen sind zugänglich, allerdings gelten hier die Regeln der Corona-Verordnung der Landesregierung: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Das Neckarvorland ist aktuell allerdings gesperrt. Hintergrund sind die Erfahrungen der Tage vor der weitgehenden Ausgangssperre. Es hatten sich sehr viele Menschen auf der Wiese aufgehalten – trotz aller Appelle zur sozialen Distanzierung. Aktuell nutzt die Stadt die Sperrung zudem für die im Frühjahr üblichen Pflege- und Reinigungsarbeiten. Seit Montag, 30. März 2020, ist dort eine Reinigungsmaschine des städtischen Landschafts- und Forstamts im Einsatz. Sie beseitigt unter anderem die Hinterlassenschaften der Gänse aus der Wintersaison. Die trockene Witterung ist hierfür günstig, denn auf nassem Rasen kann die Maschine nicht eingesetzt werden. Zudem finden Rasenpflege- und weitere Reinigungsarbeiten sowie Reparaturen statt.

Update: Mittwoch, 1. April 2020, 16.08 Uhr

Heidelberg. (dns) Die Zahl der Corona-Infizierten in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis steigt weiter: Mittlerweile hat das Gesundheitsamt 186 Fälle im Stadtgebiet und 591 im Kreis registriert – 15, beziehungsweise 37 mehr als am Vortag. Tatsächlich sind die Zahlen wohl höher, da die Infektion bei den meisten Menschen milde oder ohne Symptome verläuft – und oft nicht bemerkt wird. Von den registrierten Fällen ist in Heidelberg aber über ein Viertel (50 Personen) wieder genesen, im Rhein-Neckar-Kreis 179. Diese Menschen dürfen die häusliche Quarantäne wieder verlassen. In dieser befinden sich aktuell 1311 Menschen im Kreis- und 398 im Stadtgebiet.

Covid-19 erreicht Heidelberger Pflegeheim

Wie die Leitung am Dienstag mitteilte, wurde die Infektion bei vier Bewohnern des Agaplesion Bethanien Lindenhof in Rohrbach nachgewiesen. Sie befinden sich in ihren Zimmern und sind dort isoliert: "Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut. Sie zeigen bisher leichte Krankheitsverläufe", so die Heimleitung.

Die vier Erkrankten sind zwischen 70 und 80 Jahre alt und leben im Wohnbereich "Bergstraße" mit 32 anderen Senioren. Diese wurden am Dienstag vorsorglich getestet. Insgesamt wohnen in der Pflegeeinrichtung 102 Menschen. Jedoch sind derzeit alle Mitarbeiter nur in je einem Wohnbereich tätig, zudem gilt seit dem 16. März ein Besucherstopp. Wie sich die Bewohner angesteckt haben, ist unklar: "Da die Inkubationszeit bis zu 14 Tage dauern kann, können wir derzeit den Personenkreis noch nicht eingrenzen, da die Infizierung auch vor dem Besucherstopp hätte passieren können", erklärte eine Heimsprecherin.

Nach Bekanntwerden der Fälle wurde für die Einrichtung ein Aufnahmestopp verhängt. Zudem hat die Stadt am Dienstag alle Pflegeeinrichtungen in Heidelberg mit FFP2-Schutzmasken beliefert. "Das Agaplesion wurde aufgrund der Infektionsfälle mit zusätzlichen Masken, Schutzbrillen und -handschuhen versorgt", berichtet ein Stadtsprecher. Weitere Materialien sollen folgen. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt würden weitere Maßnahmen mit der Heimleitung vereinbart. "Das Ziel ist jetzt, eine weitere Ausbreitung des Virus in der Einrichtung möglichst zu verhindern", sagt der zuständige Bürgermeister Wolfgang Erichson. In anderen Pflegeheimen in Deutschland verbreitete sich die Krankheit zum Teil sehr schnell. "Wir setzen alles daran, die anderen Bewohner zu schützen und befolgen alle Anweisungen des örtlichen Gesundheitsamtes", betont Michael Thomas, Geschäftsführer des Agaplesion.

Info: Informationen erhalten Angehörige bei den bekannten Ansprechpartnern oder unter Telefon 06221 / 3390-0.

Update: Dienstag, 31. März 2020, 19.45 Uhr

Heidelberg, (RNZ/mare) Die meisten Parkhäuser in Heidelberg bleiben auch während der Corona-Pandemie regulär für die Nutzerinnen und Nutzer geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Einzig die Parkhäuser P3 Crowne Plaza und P7 Kaufhof haben derzeit aufgrund der aktuellen Lage geschlossen. Alle anderen Parkhäuser sind wie gewohnt erreichbar.

Zwei Ausnahmen gibt es bei den Parkhäusern P1 Poststraße und P2 Bauhaus: Im Parkhaus P1 stehen derzeit aufgrund von Umbauarbeiten etwas weniger Parkplätze zur Verfügung. Das Parkhaus P2 ist seit Ende 2019 geschlossen.

Update: Montag, 30. März 2020, 16.40 Uhr

Heidelberg. (RNZ/hob/rl) Die Stadt Heidelberg hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die ab dem morgigen Freitag, 20. März, gilt. Die bisherige Allgemeinverfügung vom 16. März ist damit aufgehoben. Die neue Verfügung geht in einigen Bereichen über die Corona-Verordnung der Landesregierung vom 17. März hinaus.

Heidelberg bleibt zu Hause - Impressionen aus der Innenstadt in Zeiten des Coronavirus Kamera/Produktion: Caroline Schmüser

Eindrücke aus Heidelberg Kamera: Sebastian Riemer

"Die Erfahrungen des vergangenen Wochenendes und der letzten Tage haben uns gezeigt, dass wir ein neues Instrumentarium benötigen", sagte ein Stadtsprecher auf Anfrage der RNZ. Bei dem schönen Wetter hatten sich auf der Neckarwiese und an anderen Orten immer wieder größere Gruppen zusammengefunden. Natürlich werde die Allgemeinverfügung mit Augenmaß durchgesetzt: "Wir werden mit Sicherheit keine Familie mit vier Kindern oder auch Paare auseinanderreißen." Wenn sich aber Gruppen von Freunden oder Bekannten nicht an die Vorgaben halten, müssten sie auch mit Zwang rechnen.

Die neuen Vorgaben im einzelnen:

> Ansammlungen und örtliche Zusammenkünfte im öffentlichen Raum sind untersagt. Dazu gehören zum Beispiel Zusammenküfte in Schulhöfen oder öffentlichen Grünflächen, die aus mehr als fünf Personen bestehen. Bei Personen-Ansammlungen von unter fünf Personen ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

> Der Betrieb von Gastronomie-Einrichtungen wird untersagt. Es dürfen nur solche Einrichtungen (Gaststätten, Gastronomieeinrichtungen, Personalrestaurants, Kantinen) für den externen Publikumsverkehr geöffnet werden, wenn ausschließlich ein Mitnahme-Service für Speisen oder Getränke eingerichtet wird. Der Verzehr im Lokal oder die Außenbewirtschaftung ist untersagt.

Für Rückfragen von Gastronomen ist das Bürger- und Ordnungsamt unter der E-Mail-Adresse buergeramt@heidelberg.de oder den Telefonnummern 06221/58-17702 und 06221/58-13540 erreichbar.

Die Betreiber der Gastronomieeinrichtungen müssen dafür sorgen, dass

> die erforderlichen Hygienestandards eingehalten werden

> der Zutritt gesteuert wird

> Warteschlangen vermieden werden.

In Sachen Warteschlangen erwartet die Stadt von den Betreibern, dass genügend Personal dafür bereitsteht, zu jedem Zeitpunkt den geforderten Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Wartenden einzuhalten. Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben droht die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von 2000 Euro.

Über die durch die Landesverordnung genannten Einrichtungen hinaus dürfen in Heidelberg explizit auch diese Einrichtungen nicht mehr für den Publikumsverkehr geöffnet werden:

> Seniorentreffpunkte

> Nagelstudios, Sonnenstudios, Kosmetikstudios und ähnliche Einrichtungen (nicht Frisöre)

> Infostände

> Camping- und Mobilhome-Anlagen

Update: Donnerstag, 19. März 2020, 16.30 Uhr

Von Denis Schnur, Holger Buchwald und Sebastian Riemer

Heidelberg. Cafés zu? Restaurants geben nur noch Essen zum Mitnehmen aus? Und die Läden? In Heidelberg herrschte am Dienstag noch große Verwirrung, welche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus denn schon greifen und welche nicht. Deshalb hat die Stadt ihre Allgemeinverfügung am Nachmittag noch einmal konkretisiert.

Der Gastronomie-Betrieb ist verboten – "das gilt auch für die Außenbewirtschaftung", so ein Stadtsprecher. Einzige Ausnahme: Speiselokale – also Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes sowie Kantinen – dürfen Essen zum Mitnehmen anbieten. Doch niemand darf vor Ort bewirtet werden, auch nicht im Freien. Restaurants, die eine festinstallierte Außenbestuhlung haben, müssen Schilder aufstellen, mit denen sie die darauf hinweisen, dass dort keiner sitzen darf. "Bei unseren Kontrollen wäre sonst nicht zu unterscheiden, ob es sich um Gäste oder Passanten handelt, die sich hier niedergelassen haben", so der Sprecher.

Der Burgerladen „Hans im Glück“ bot gestern bereits einen Take-Away-Betrieb an. Foto: Philip Rothe

Dass diese erneute Information dringend nötig war, zeigte ein Rundgang durch Heidelberg am Nachmittag: In manchen Restaurants saßen ganz normal Gäste, andere wurden draußen bedient – und wieder andere setzten die Verordnung korrekt um, gaben nur Essen zum Mitnehmen aus. Ein Café in Bergheim hatte drinnen aufgestuhlt, aber die Tische außen waren fast voll belegt. "Das ist ja weiter erlaubt", sagte der Geschäftsführer – und war damit im Irrtum.

Viele Unsicherheiten bleiben auch nach der Konkretisierung durch die Stadt weiter bestehen: Unklar ist etwa, ob Eisdielen geöffnet bleiben dürfen. So geben sie zwar "Essbares" aus – gehören aber nicht zur Grundversorgung. "Da erwarten wir die angekündigte Verordnung des Landes und entscheiden es morgen" so der Stadtsprecher. Auch viele Cafés, die etwa Baguettes anbieten, bewegen sich in einer Grauzone – weshalb die Stadt nun eine Hotline für Gastronomen eingerichtet hat. Viele machten am Dienstag aber ohnehin einfach zu. "Haben fertig!", meinte etwa ein Café-Betreiber in der Märzgasse – in Anlehnung an den Fußballtrainer Giovanni Trapattoni.

Bei den Geschäften war es ähnlich: Die meisten – vor allem die großen Ketten – waren ganz normal offen, auch wenn wenigen Heidelbergern nach Shoppen zumute war. Andere reduzierten ihre Öffnungszeiten. Manche schlossen bereits ganz – obwohl sie es eigentlich noch gar nicht mussten. "Ich habe heute drei Nachrichtensendungen gesehen und überall hieß es: Die Geschäfte müssen schließen", erklärte Julia Gless vom "Room Mate" in der Plöck. Dass diese von Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen erst noch konkret als Anordnung umgesetzt werden müssen, war ihr – und vielen anderen Ladeninhabern – nicht klar. Also hatte Gless am Dienstag schon in sozialen Netzwerken erklärt, dass sie jetzt schließe. Manche Läden verwiesen mit Aushängen darauf, dass sie mit der sofortigen Schließung helfen wollten, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Auch das Verbot, Spielplätze zu benutzen, wurde heute noch von manchen Familien ignoriert. "Wir wollen jetzt jede Form von Menschenansammlungen vermeiden", sagte der Stadtsprecher. Bei den Kontrollen durch Kommunalen Ordnungsdienst, Gemeindevollzugsdienst und Polizei gehe es in den nächsten Tagen aber in erster Linie um Information – nicht Sanktion. "Wir können nicht davon ausgesehen, dass schon jeder alle Einzelheiten der Verfügung mitgekriegt hat", so der Stadtsprecher. Mögliche Bußgelder würden erst im nächsten Stadium verhängt – ihre Höhe ist noch unklar.

Hart trifft die Einschränkung des Tourismus die Hotels. Das "Heidelberg Suites" am Neuenheimer Neckarufer machte am Dienstag zu – vorerst bis 20. April. "Wir hatten nur noch eine australische Familie zu Gast", so Inhaber Peter Hütter. Das große Marriott Hotel in Bergheim schließt am Freitag. Dort sind 110 Mitarbeiter beschäftigt.

Info: Rückfragen von Gastronomen an: corona.ordnungsamt@heidelberg.de, Tel. 06221 / 58-17702 und 06221 / 58-13540.