Von Birgit Sommer

Heidelberg. Der "Europ-Treff", das kleine Bistro des Hotels "Europäischer Hof" an der Friedrich-Ebert-Anlage, soll spätestens im Sommer schließen. Das gab jetzt Caroline von Kretschmann, die Geschäftsführende Gesellschafterin, bekannt. Damit fehlt den Heidelbergern erst einmal ein beliebter Frühstückstreff, in dem man sich aber auch den ganzen Tag leckere Kleinigkeiten und Kuchen servieren lassen konnte.

Die Ladenpassage des Hotels soll neu ausgerichtet werden, man will sich rein auf die Vermietung konzentrieren, um "jungen und innovativen Unternehmern die Möglichkeit zu geben, diese Top-Lage mit kreativen Konzepten zu bespielen", wie Ernst-Friedrich von Kretschmann, Geschäftsführer der Immobilien- und Vermietungsgesellschaft, betont. "Wir müssen die Ladenpassage weiterentwickeln", sagt auch Hotelchefin Caroline von Kretschmann. Erste Interessenten haben sich ihren Angaben zufolge bereits gemeldet. Auch junge Gastro-Ideen seien darunter.

Weil das Bistro seit 1986 existiert und von vielen Gästen geliebt wird, fiel der Hoteliers-Familie die Entscheidung nicht leicht. Doch die Schließung hat einen zweiten Grund: den Fachkräftemangel im Hotel- und Gastronomiebereich. Caroline von Kretschmann macht dafür den demografischen Wandel verantwortlich: Es gibt immer weniger Nachwuchs, und von den Schulabgängern zieht es immer mehr zum Studium und immer weniger in die Branche, die schon mit ihren Arbeitszeiten nicht punkten kann. Schließlich sind Köche und Servierkräfte dann im Einsatz, wenn andere gemütlich ihren Tag abschließen und ins Restaurant gehen. Oder sonntags nicht in der eigenen Küche stehen wollen.

Mit den vielen neuen Hotels, die in Heidelberg entstünden, werde der Konkurrenzkampf in der Branche noch härter werden, fürchtet Caroline von Kretschmann. Hotels, die ihren Gastronomiebereich schließen, und Restaurants, die an Feiertagen wie Weihnachten geschlossen bleiben, gibt es immer mehr.

Durch die Schließung des "Europ-Treffs" wird die Hauptküche des Hotels entlastet, die auch Speisen für das Bistro vorbereitete. Die Servicekräfte des Bistros werden im "Europäischen Hof" weiterarbeiten. "Leidenschaftliche und herzliche Mitarbeiter sind das Fundament des Erfolgs des Europäischen Hofs", unterstreicht Caroline von Kretschmann, "dies zu sichern hat für uns oberste Priorität."

Sie hofft, dass die Stammgäste den Weg ins Haupthaus finden, zum Frühstücksbuffet, ins Tagesrestaurant "Fritz", in den sommerlichen Garten oder die Hotelhalle. Für Gutscheine, die im Bistro bis zur Schließung nicht eingelöst wurden, sollen die Gäste dort dann auch noch den Gegenwert erhalten.