... und beim Bergheimer Sommer können Besucher an diesem Wochenende feiern. In der Weststadt lädt das SAP-Sinfonieorchester zum Benefizkonzert. Foto: Philipp Rothe

Von Ellen Weidenfeld

Heidelberg. Sonne genießen, Musik hören und feiern: Das geht dieses Wochenende, 21. und 22. Juli, an idyllischen Orten in gleich drei Heidelberger Stadtteilen:

In der Altstadt feiert der Stadtteilverein am Samstag sowie am Sonntag in malerischer Umgebung das 40. Brückenfest. Los geht es um 13 Uhr auf der Alten Brücke. Zur Feier des Tages treten nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Vereins Alt-Heidelberg, Karin Werner-Jensen, und der Eröffnung durch SPD-Stadtrat Michael Rochlitz jede Menge Heidelberger Bands auf, die mit Rock-, Pop- und Beatmusik die Besucher unterhalten. Zuerst steigen am Samstag um 13.30 Uhr "The Rollers" auf die Bühne. Zu ihrem Repertoire zählen Rock und Popsongs wie "Purple Rain", "Come Together", "Talkin’ ’bout a revolution" oder "7 Nation Army".

Ab 18 Uhr spielt die Gruppe "The Starfighters". Zu acht heizen sie bis 22.30 Uhr mit noch mehr Rock- und Beatmusik dem Publikum ein. Am Sonntag geht es weiter mit gleich drei Bands: "Rico and the wise guys" gehen um 11 Uhr auf die Bühne, werden ab 14. 30 Uhr von "Kings Cross" abgelöst, bevor"Rockin Country" ab 17.30 Uhr den Abend ausklingen lassen.

In Bergheim wird unterdessen der Bergheimer Sommer am Samstag, 21. Juli, gefeiert. Rund um die Schwanenteichanlage neben der Stadtbücherei gibt es wieder eine große Festwiese. Zahlreiche Musikbeiträge sowie ein Flohmarkt zum Stöbern werden ab 10 Uhr geboten. Ballett der Tanzschule Birgitta Lange um 12.30 Uhr sowie das Bandhouse-Project der Musik- und Singschule sorgen für Unterhaltung am Nachmittag. In den Abendstunden gibt es Jazz-Standards von "Tell Me Jazz", Rock Klassiker von "Tracer" sowie Rhythm-and-Blues-Klänge von "Blues Hotel", bevor der Abend um 23 Uhr ausklingt. Noch mehr Tanz und Musik gibt’s auch vom Tanzhaus Heidelberg um 16.15 Uhr, "Brigithe & Taxi Bleu" ab 13.45 Uhr, den Moko-Chören um 11.30 Uhr sowie der Bigband der Musik- und Singschule, die um 13.15 Uhr auftritt.

Beste Unterhaltung wird auch für die Kleinen geboten: Denn auch das Spielmobil des Kulturfensters ist beim Bergheimer Sommer dabei. Vereine und Unternehmen präsentieren sich ebenfalls in der Schwanenteichanlage und informieren die Gäste. Darunter sind die Volkshochschule, die Stadtbücherei sowie die F+U Unternehmensgruppe.

In der Weststadt geht es am Sonntag, 22. Juli, auf dem Wilhelmsplatz rund. Dort werden unter freiem Himmel beim zweiten Benefizkonzert des SAP-Sinfonieorchesters Klassiker der Filmmusik sowie große italienische Arien und neapolitanische Musik gespielt. Mit dabei ab 19.30 Uhr ist auch der Startenor Thomas Kiessling. Der Erlös des Konzerts wird für die Renovierung des alten Feuerwehrhauses am Wilhelmsplatz genutzt. Es soll zur Heimat für den Stadtteilverein der Weststadt umfunktioniert werden.

Das Open-Air-Konzert des SAP-Sinfonieorchesters tragen erstmals verschiedene Vereine und Organisationen als Gemeinschaftsprojekt: Der Stadtteilverein der Weststadt, die Initiative Heidelberg für Kunst, Kultur und Genuss, die Zukunftswerkstatt, der Bauförderverein Sankt Bonifatius, die Christusgemeinde und der Caritasverband stellen Helfer, um das Konzert am Sonntag zu koordinieren. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die benachbarte St. Bonifatiuskirche verlegt.