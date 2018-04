Von Holger Buchwald

Heidelberg. Politik hat in der Wissenschaft nichts zu suchen. Davon ist Klaus Roth fest überzeugt. Der Sportprofessor und Erfinder der Ballschule war kürzlich eine Woche auf der Krim, in Heidelbergs Partnerstadt Simferopol. Dort hat er mit seinem Team mehr als 200 Erzieherinnen, Sportstudenten, Lehrer und Übungsleiter geschult. Es ist der erste offizielle Kontakt zwischen der Heidelberger und der Simferopoler Universität, seitdem die Russische Förderation im Frühjahr 2014 die Schwarzmeerhalbinsel annektierte.

Zwei Mal war Roth bereits in den vergangenen Jahren in Simferopol und hat mit seiner Mannschaft das Konzept der Ballschule an der dortigen Universität etabliert. Damals gehörte die Hauptstadt der Autonomen Republik Krim noch zur Ukraine. Jetzt, unter russischer Herrschaft, ging es darum, das Projekt auf den außeruniversitären Bereich zu übertragen. "Der Sportunterricht auf der Krim ist stark verbesserungswürdig", erklärt Roth sein Engagement. Für Kinder, die motorisch schwach sind, gebe es keine Angebote. Auch die Sportvereine seien sehr leistungsorientiert. Die Konsequenz: Viele Kinder seien in ihrer Bewegungsfähigkeit stark eingeschränkt, und übergewichtig. Und genau hier setze die Ballschule an. Mit unterschiedlichsten Übungen und Spielen, die die Drei- bis Achtjährigen immer wieder aufs Neue überraschen und bei denen sie vor allem Erfolgserlebnisse und Spaß haben.

Als die Übungsleiter auf der Krim die Heidelberger Spiele ausprobierten, hätten sie sich wie Kinder gefreut, berichtet Gregor Bennek, Leiter Aus- und Fortbildung der Ballschule, der mit Simon Feißt, Ulrike Hegar und Lydia Schneeberger in Simferopol dabei war. Das lokale Fernsehen berichtete über die Präsentation, selbst der Sportminister kam. Bennek: "Die Leute waren sehr dankbar, dass überhaupt jemand aus dem Westen gekommen ist."

MLP-Gründer Manfred Lautenschläger unterstützt mit seiner Stiftung die Ballschule schon seit Jahren. Er hat auch die aktuelle Reise auf die Krim finanziert. "Ich habe stark gezuckt, als russische Soldaten ohne Abzeichen die Stadt besetzt haben", sagt er. Aber die Freunde auf der Krim hätten ihn überzeugt, sein Engagement in Simferopol trotz des in seinen Augen klaren Bruchs des Völkerrechts fortzusetzen. "Ich habe vor vielen Jahren damit begonnen, den ehemaligen Zwangsarbeiterinnen mit der Einrichtung des Heidelberg-Zentrums zu helfen", betont Lautenschläger. "Jetzt unterstütze ich nicht die Russische Förderation, sondern dieselben Menschen wie früher."

Roth und sein Team hatten auch dieses Mal wieder eine Lautenschläger-Spende im Gepäck. Und das Heidelberg-Zentrum ist längst ein sozio-kulturelles Zentrum für viele unterschiedliche Gruppen geworden. Roth schwärmt vom Empfang in der Partnerstadt. Und was die Kooperation mit der Simferopoler Uni angeht, hat er den Eindruck, dass sie sogar unkomplizierter geworden ist. Die Ansprechpartner seien noch dieselben, doch sie seien offener und bekämen auch mehr Rückendeckung von der Universitätsleitung. Jetzt gehe es darum, den Vertrag zwischen den Hochschulen zu erneuern.