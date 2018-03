Von Denis Schnur

Nach den Erfolgen der "Trend"-Messe in den letzten Jahren gibt es in diesem Jahr erstmals sogar zwei Versionen der Umweltmesse: Im Februar widmete sich die "Eco-Trend" den klassischen Umweltthemen, dafür gibt es an diesem Wochenende bei der "Vita-Trend" jede Menge Infos zu allem, was mit Bio-Ernährung, alternativen Behandlungsmethoden und nachhaltigem Lifestyle zu tun hat.

Wer dazu die Hebelhalle betritt, wird erst mal von einer Fülle verschiedener Gerüche begrüßt: Von der einen Seite riecht es nach Räucherstäbchen, von der anderen lockt der Heidelberger Partnerschaftskaffee und daneben verbreiten verschiedene vegetarische Gerichte ihre Düfte.

Wer sich davon losreißen kann und eine Runde durch die zwei großen Räume beginnt, stößt unterwegs auf eine große Bandbreite an Angeboten, die sich alle irgendwie auf ein gesundes Leben beziehen. So macht die Firma Kieser Werbung für ihr Rückentraining, ein Orthopäde bietet kostenlose Fußdruckmessungen an und ein anderer Stand verspricht mit seinen Nahrungsergänzungsmitteln ein "neues, nachhaltiges Gewichtsmanagement".

Stark vertreten sind erwartungsgemäß Erzeuger von Bio-Lebensmitteln. Von Wurst und Käse, über Smoothies bis hin zu Honig wird viel angeboten und fast überall kann probiert werden. Während beim Bio-Wein die Leute dafür Schlange stehen, muss man ein paar Meter weiter aufpassen, sich im Vorbeigehen nicht aus Versehen Bio-Hunde-Leckerlis in den Mund zu stecken.

Neben Essen und Trinken gibt es viele Stände mit mehr oder weniger nützlichen Gegenständen, die das Wohlbefinden im Alltag steigern sollen. Im hinteren Teil der Ausstellung sind das ergonomische Stühle und Sessel oder Lattenroste mit spezieller Federung. Weiter vorne gibt es dazu Infrarotkabinen, Klangschalen oder "Energie-Pyramiden".

Die klassischen Umweltthemen fehlen natürlich auch nicht: Unter anderem ist die Umweltorganisation Greenpeace mit einem eigenen Stand vor Ort, informiert über seine Arbeit und hofft, neue Unterstützer zu gewinnen.

Dass sich Lifestyle und Klimaschutz nicht unbedingt ausschließen, zeigt der Stand der Firma "Leef", die aus natürlichen Abfallstoffen kompostierbare Einweg-Teller, Becher und Besteck herstellen. Das Unternehmen des Heidelbergers Claudio Vietta gibt es erst seit Juni, die Messe soll es bekannter machen. "Wir werfen zu viel weg, was über Jahrzehnte nicht verrottet" kritisiert Vietta den Umgang mit Plastikgeschirr. Seine Einweg-Teller seien dagegen nach drei Monaten vollständig kompostiert und hinterließen keine Rückstände.

Am Ende der Runde erklärt dann ein Aussteller, dass die Struktur unseres Leitungswassers beim Transport zerstört werde, was er an einem Atommodell aus dem Chemieunterricht veranschaulicht. Aber er kenne für dieses Problem eine Lösung: Der Ring, den er selbst baut und verkauft, müsse um die Wasserleitung gelegt werden, damit er durch Resonanz das Wasser wieder in seinen "natürlichen Zustand" versetzen könne. "Der Unterschied ist, wie wenn Sie Leitungswasser mit dem Wasser einer Quelle im Wald vergleichen", erklärt er. Wer nicht überzeugt ist, kann probieren: Normales Leitungswasser gegen solches, das in dem Ring "aufbereitet" wurde. "Naja, ich merke nichts", entgegnet ein Besucher. "Ja, das ist ja auch kein Riesenunterschied", beschwichtigt der Vertreter. So ganz überzeugt wirkt der Besucher nicht.

Info: Die "Vita Trend" ist noch heute und morgen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet drei Euro.