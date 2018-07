Von Julie Dutkowski

Wer weiß, wie die Pflanze einer Aubergine aussieht? Wie lange braucht eine Paprika, bis sie erntereif ist? Viele Menschen kennen Gemüse nur noch aus dem Supermarkt. Gerade in der Stadt, wo der Platz für einen eigenen Garten begrenzt ist, kann man nur noch selten Zucchini oder Tomaten beim Wachsen zuschauen. So hat sich in den letzten Jahren der Großstadt-Trend "Urban Gardening" immer mehr durchgesetzt. Die Idee dahinter ist, dass man miteinander und füreinander Gemüse und Kräuter anbaut.

Gemeinschaftsgärten gibt es längst auch in Heidelberg. Doch nicht nur auf den Beeten des Vereins "Essbares Heidelberg" in der Weststadt wächst bereits mit tatkräftiger Unterstützung von Anwohnern allerlei Gemüse. Auch die Stadt betreibt seit einem Jahr einen Gemeinschaftsgarten - gegenüber des Salem-Krankenhauses in Handschuhsheim. Der kleine Unterschied ist, dass hier ein Gärtner die Pflanzen setzt. Ernten darf aber auch hier jeder.

So wachsen Buschbohnen neben Paprika, Auberginen neben Tomaten, Endivien- und Pflücksalat. Betrieben wird der Gemeinschaftsgarten von Gärtner Uwe Jansen vom Landschafts- und Forstamt der Stadt. Und das Gemüse scheint gut anzukommen - vielleicht ein bisschen zu gut.

Auf den rund 280 Quadratmetern wachsen vor allem Zucchini. "70 bis 80 Stück waren hier am Tag erntereif", erzählt Jansen - und genau so viele waren über Nacht auch wieder weg. "Man findet keine fünf Stück mehr." Jeden Tag ernteten Unbekannte die gleiche Menge. Jansen schüttelt den Kopf: "Das hat doch mit dem eigentlichen Gedanken eines Gemeinschaftsgartens nichts mehr zu tun." Ein anderes Mal waren über Nacht 17 Salatköpfe weg. So viel braucht nicht einmal eine Großfamilie, wundert er sich.

Auch erfreuliche Erfahrungen hat Jansen mit dem Garten gemacht. Viele Kinder kommen mit ihren Eltern daran vorbei und begutachten neugierig die Pflanzen. Rund 150 Leute hätten Jansen in diesem Frühjahr schon auf das Beet angesprochen. "Das gefällt mir. Dann hat es seinen Sinn schon erfüllt." Auch die Salem-Patienten kommen vorbei und schauen sich die Pflanzen interessiert an. "Das ist für viele ein Aha-Effekt."

Das Gemüse, das der Gärtner anpflanzt, sei ausschließlich bio. Die Pflanzen seien robuster. Auch schmecke das Gemüse ganz anders, schwärmt Jansen. Er betreibt ökologischen Gartenbau und verzichtet komplett auf Düngemittel.

Pflegeintensiv sei der Garten nicht. "Zucchini wächst wie Unkraut", erklärt er lachend. Nur das Wetter in den letzten Wochen war nicht optimal, sagt der Gärtner. "Das war kein Gemüsesommer, zu viel Regen, viel zu feucht." Gerade Tomaten und Auberginen seien Sonnenanbeter.

Ende Oktober wird das Beet abgeräumt, der Boden aufgelockert. Die einjährigen Pflanzen müssen dann ohnehin raus. Ab März fängt Jansen wieder an zu säen. "Dann kommt zuerst der Salat", sagt er. Im nächsten Jahr will der Gärtner weniger Zucchini setzen, damit nicht wieder dasselbe passiere wie in diesem Jahr. "Drei bis vier Pflanzen reichen." Dann will er es mal mit Kartoffeln versuchen, sofern er welche in Bioqualität findet. Auch könnte es mehr Brokkoli, Blumenkohl und Kohlrabi sein.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version hatten wir das Salem irrtümlich nach Neuenheim verlegt.