Michael Schulte: Vom schüchternen Typen zum erfolgreichen MusikerUnter seinen auffälligen roten Locken verbirgt sich viel musikalisches Talent: Erst wurde Michael Schulte durch Coversongs über das Videoportal YouTube bekannt. Dann folgte seine Teilnahme bei der Castingshow ''The Voice of Germany'', und obwohl es für ihn wie ein Sprung ins kalte Wasser war, erzählt Michael, ist er jetzt viel sicherer, wenn er mit seiner Gitarre allein auf der Bühne steht. Der Künstler selbst ist der Meinung, dass es seine ehrlichen und emotionalen Lieder sind, die die Leute berühren und somit seinen Erfolg ausmachen. Jetzt ist er zum ersten Mal alleine auf Tour und spielt überwiegend eigene Songs vom Album ''Wide Awake''. Michael Schulte kommt am Freitag, 1. März, 20 Uhr, ins Capitol Mannheim.