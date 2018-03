Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Am Sonntag gibt die Freddy Wonder Combo in der Stadthalle ein Gute-Laune-Konzert für eine ernste Sache: für das Hospiz Louise in der Heidelberger Weststadt. Das hat sich vergrößert und zieht demnächst in einen schön sanierten Altbau um. Und dafür braucht die segensreiche Einrichtung noch Geld. Die RNZ sprach im Vorfeld mit Bandleader Freddy Wonder.

Wie kommt ein Popmusiker dazu, für ein Hospiz ein Benefizkonzert zu veranstalten?

Da gibt es bei mir zwei gute Gründe. Der erste ist mehr privater Natur, weil ich vor etwa 20 Jahren im Hospiz Louise einen Musikerfreund auf seinem letzten Weg begleitet habe, und das war so viel freundlicher und angenehmer als in einem Krankenhauszimmer. Das war damals auch ganz neu für mich, ein bewegendes Erlebnis. Der zweite Grund liegt in meiner Rolle als bekannter Musiker und Bandleader der Freddy Wonder Combo. Ich bin so eine Art "local hero", wenn ich das so sagen darf, und wir haben uns als Gute-Laune-Band einen wunderbaren Namen gemacht. Die Fans lieben die Wonders und ihre Live-Musik, da liegt es doch nahe, auch einmal alle für eine gute Sache zusammenzubringen.

Was machte damals das Hospiz für einen Eindruck auf Sie?

Ein kleines Haus in der Weststadt, wahrscheinlich damals wenigen bekannt, so wie mir, aber du konntest den Frieden beim Sterben miterleben. Ein starkes Erlebnis. Inzwischen ist das Wissen um eine menschliche Sterbebegleitung gewachsen. Wir sollten uns dem nicht verschließen. Und jetzt gibt es ein neues Haus, und die Idee zum Konzert war schnell geboren. Zusammen mit Frank Schöberl, dem Leiter des Hospizes, machen wir das am Sonntag in der Stadthalle.

Passt fröhliche Partymusik zu diesem ernsten Anlass?

Ach, die Musik ist so allumfassend, da liegen doch Freude und Schmerz oft nah beieinander. Wir machen bestimmt keine Trauerfeier, aber ein guter Rock ’n’ Roll gibt immer ein gutes Gefühl, und eine gefühlvolle Ballade bewegt dein Herz, es ist alles drin in unserem Programm. Und Party in dem Sinne wird es auch nicht sein, das Konzert ist bestuhlt.

Sie haben ja eine ganze Reihe von Gästen eingeladen. Mussten Sie die lange überreden, damit sie mitmachten?

Ich habe das große Glück, viele Musiker zu kennen, und alle, die ich gefragt habe, sagten ja. Wir alle wollen spielen, das Beste geben, und die Musik wird uns Musiker und alle, die uns zuhören, tragen. Ein gemeinsames Erlebnis für eine gute Sache, das passt. Darauf freue ich mich schon jetzt.

Der Reinerlös soll ja an das Hospiz gehen, was glauben Sie denn, was hängen bleibt?

Unkosten gibt es genug, die will ich hier gar nicht aufzählen. Da helfen nur Spender und Sponsoren. Ich konnte einige für die Idee gewinnen, aber es können sich auch noch weitere bei mir melden. Auch hätte ich gerne ein ausverkauftes Haus, damit wären alle mit ihrem Eintritt am Gelingen beteiligt.

Info: Sonntag, 13. Dezember, Benefizkonzert für das Hospiz Louise in der Stadthalle. Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr. Tickets in der RNZ-Geschäftsstelle und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wer sponsern möchte: info@freddywondercombo.de.